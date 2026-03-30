La finale del Miami Open ha visto Jannik Sinner protagonista di un incontro avvincente contro il tennista ceco Lehecka, un match che si è rivelato ricco di colpi di scena e interruzioni. L'inizio della partita è stato posticipato di oltre un’ora e mezza a causa della pioggia battente, ma una volta che il maltempo ha concesso una tregua, l'azzurro è sceso in campo con evidente determinazione e una chiara volontà di imporsi.

Nel corso del primo set, Sinner ha dimostrato subito la sua superiorità, prendendo saldamente il comando delle operazioni. Con una performance incisiva, è riuscito a strappare il servizio all’avversario, mettendo pressione fin dalle prime battute.

Nonostante un tentativo di reazione da parte di Lehecka, che si è procurato tre importanti palle per il controbreak sul punteggio di 3-1, l'italiano ha saputo rispondere con grande freddezza e precisione. Ha messo a segno tre prime vincenti consecutive e due ace decisivi, annullando le minacce e consolidando il suo vantaggio. Questa dimostrazione di forza gli ha permesso di chiudere il primo parziale con un netto 6-4. Tuttavia, la gioia per il set conquistato è stata di breve durata: poco dopo la sua conclusione, la pioggia è tornata a cadere copiosamente sulla superficie dura del campo, costringendo il giudice di gara a sospendere nuovamente l'incontro. I finalisti sono stati fatti rientrare negli spogliatoi e anche il numeroso pubblico, aprendo gli ombrelli, ha dovuto cercare riparo, in attesa di una ripresa che, secondo le previsioni, non sarebbe avvenuta prima della mezzanotte italiana.

Sinner a caccia del Sunshine Double: un obiettivo storico

Questa finale del Master 1000 di Miami non era una partita qualsiasi per Jannik Sinner; rappresentava infatti un'occasione storica e di straordinaria importanza. L'obiettivo era quello di completare il prestigioso Sunshine Double, ovvero la doppietta di successi nei due importanti tornei americani di Indian Wells e Miami, entrambi già vinti in questa eccezionale stagione. La vittoria del primo set, ottenuta con autorità, precisione e una notevole padronanza del gioco, ha ulteriormente rafforzato la conferma del suo eccellente stato di forma fisica e mentale, e della sua ferrea determinazione a cogliere questa importantissima e quasi unica chance nel circuito professionistico.

Il trionfo finale: Sinner conquista il titolo e il Sunshine Double

Nonostante le continue e fastidiose avversità meteorologiche, che hanno caratterizzato l'intera giornata e causato un'ulteriore interruzione del gioco di circa un'ora e mezza, Jannik Sinner ha poi portato a termine la sua straordinaria impresa con successo. L'azzurro ha dimostrato una resilienza e una concentrazione ammirevoli, riuscendo a vincere la finale con un doppio 6-4. Questo risultato eccezionale gli ha permesso non solo di completare il tanto agognato Sunshine Double, ma anche di confermare il titolo già conquistato nell'edizione precedente, quella del 2024. Il suo successo è stato in gran parte costruito su un servizio estremamente efficace e potente, come testimoniano in modo eloquente i dieci ace messi a segno durante il match e l'impressionante percentuale del 92% di punti vinti con la prima di servizio, elementi chiave che hanno sigillato la sua meritata vittoria e la sua ascesa ai vertici del tennis mondiale.