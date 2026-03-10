Talia Gibson, ventunenne australiana, affronterà Jasmine Paolini negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. La giocatrice, attualmente al numero 112 del ranking mondiale, ha già scalato ventisette posizioni grazie ai successi ottenuti in California, raggiungendo virtualmente la 85ª posizione.

La giovane australiana, destrorsa e allenata da Jarrad Bunt, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore agli Australian Open 2025 grazie a una wild card. Successivamente si è qualificata per Wimbledon e ha ricevuto un’altra wild card per gli US Open, dopo aver raggiunto il secondo turno a Cleveland da qualificata, risultato che le aveva permesso di raggiungere il suo best ranking, poi superato a Indian Wells.

Chi è Talia Gibson

Gibson è una tennista emergente che ha iniziato a farsi notare nel circuito maggiore grazie a wild card e buone prestazioni nei tornei dello Slam. Il suo best ranking di numero 105 era stato raggiunto nel corso del 2025, prima di essere superato dai risultati ottenuti nel torneo californiano.

Il contesto del match con Paolini

Il confronto con Jasmine Paolini rappresenta un’occasione importante per Gibson, che non ha mai affrontato l’azzurra sul circuito maggiore. Paolini, dal canto suo, ha raggiunto gli ottavi per la terza volta consecutiva a Indian Wells, ma dovrà vedersela con una qualificata in grande forma.

Conferme dai media internazionali

Fonti australiane confermano che Gibson, entrata nel tabellone principale dopo le qualificazioni, ha già ottenuto due vittorie contro giocatrici di alto profilo: ha eliminato la testa di serie numero 11 Ekaterina Alexandrova e la numero 17 Clara Tauson, garantendosi così l’ingresso nella top 100 e salendo al numero 85 del ranking WTA live.

Questi risultati sottolineano il momento positivo della giovane australiana e la sua capacità di competere con le migliori, rendendo il match contro Paolini un appuntamento da seguire con attenzione.