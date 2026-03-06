Le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells, imponendosi nel primo turno del doppio femminile sul cemento californiano.

Ottavi di finale raggiunti nel doppio femminile

Sul campo di Indian Wells, Errani e Paolini hanno superato la coppia composta dalla romena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson con il punteggio di 6‑2, 7‑6(8/6). Le azzurre conosceranno in serata le loro prossime avversarie, che usciranno dal confronto tra Bencic/Cîrstea e Xu/Yang.

Prestazione solida e determinata

Le due atlete hanno mostrato una buona intesa fin dall’inizio, dominando il primo set con un netto 6‑2. Nel secondo parziale, la tensione è salita e il set si è deciso al tie‑break, vinto dalle italiane 8‑6, a conferma della loro capacità di gestire i momenti più delicati.

Prospettive per il prossimo turno

Ora Errani e Paolini attendono di conoscere le avversarie del prossimo turno: la vincente del match tra Belinda Bencic e Sorana Cîrstea contro la coppia cinese Xu/Yang. Il risultato ottenuto oggi rappresenta un buon viatico per proseguire la loro corsa nel prestigioso torneo californiano.

Il percorso delle azzurre

Errani e Paolini erano accreditate come prime teste di serie nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Indian Wells. La loro vittoria è arrivata dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco, a conferma della solidità della prestazione offerta sul cemento californiano.