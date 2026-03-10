La Tirreno-Adriatico 2026 presenta una seconda tappa, la Camaiore–San Gimignano di 206 km, che promette un finale ad alta tensione. Un decisivo strappo in sterrato, con pendenze che raggiungono il 15%, caratterizzerà gli ultimi chilometri della frazione, come anticipato dalla diretta testuale di OA Sport.

Il tracciato e le difficoltà altimetriche

La tappa si snoda inizialmente su un terreno prevalentemente pianeggiante. Le uniche asperità dei primi chilometri sono rappresentate dalla salita di Montemagno, non classificata ai fini del GPM. A circa 75 km dall'arrivo, il percorso inizia a movimentarsi con la salita verso il Gran Premio della Montagna di Castelnuovo Val di Cecina (9,6 km al 3,3% medio).

Seguirà una discesa e una serie di saliscendi che condurranno verso il tratto conclusivo.

A soli 6,7 km dal traguardo, i corridori dovranno affrontare un settore di sterrato di 5,3 km, in gran parte in salita. Al termine di questo impegnativo segmento, si trova il Gran Premio della Montagna di San Gimignano: 1,2 km con una pendenza media del 7,1% e punte massime del 15%. Il fondo stradale alternerà asfalto e pavé fino al traguardo finale.

I favoriti e gli outsider

Tra i principali contendenti per la vittoria spiccano nomi di altissimo profilo come Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier-Tech) e Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), entrambi atleti particolarmente adatti a questo tipo di finali.

Van Aert potrebbe beneficiare della conformazione del percorso, mentre Van der Poel potrebbe contare su una condizione fisica ottimale. Tra gli outsider, particolare attenzione è rivolta a Ben Healy (EF Education EasyPost) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

In ottica classifica generale, Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) è considerato un possibile protagonista, grazie alle sue doti di sprint e alla sua abilità sullo sterrato. Altri corridori da tenere d'occhio includono Primoz Roglic e Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl Trek), Filippo Ganna (attuale maglia di leader), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Contesto della corsa e orari

La Tirreno-Adriatico 2026, giunta alla sua sessantunesima edizione, si svolgerà dal 9 al 15 marzo. La seconda tappa, la Camaiore–San Gimignano, è in programma martedì 10 marzo. La partenza è fissata per le 10:55, con l'arrivo previsto intorno alle 15:40. Il finale in sterrato e lo strappo conclusivo confermano la natura insidiosa e spettacolare di questa frazione.

Presentazione del percorso

Il percorso della Tirreno-Adriatico 2026 è stato ufficializzato a metà gennaio. La scelta degli organizzatori di inserire gli ultimi 7 km su sterrato per giungere a San Gimignano evidenzia la volontà di proporre un finale tecnico e selettivo fin dalle prime fasi della competizione.