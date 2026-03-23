Un nuovo capitolo si apre nel burrascoso divorzio tra Sir Jim Ratcliffe e Sir Ben Ainslie, con potenziali complicazioni per Athena Racing (ora GB1) verso l'America’s Cup 2027. Ineos ha avviato un'azione legale per rivendicare la proprietà dell'AC75, l'imbarcazione usata nella campagna di Coppa America 2024, attualmente in possesso del team guidato da Ainslie. La contesa minaccia di rallentare la preparazione britannica.

Il contenzioso sulla barca AC75

Sir Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos, si è detto «sorpreso che la barca AC75 che abbiamo costruito per l’ultima America’s Cup sia stata presa in consegna da Athena Racing».

Ha ribadito che «la barca appartiene a Ineos ed è inappropriato presumere che possa essere utilizzata senza la nostra autorizzazione». Questa imbarcazione, un successo nella storia britannica, ha comportato per Ineos un investimento complessivo di 350 milioni di sterline. Ineos intraprende azioni legali per ottenerne la restituzione.

Le rivendicazioni di Ainslie

Dopo la separazione da Ineos, Sir Ben Ainslie ha assunto la guida del team inglese, lanciando la sfida a Emirates New Zealand per la prossima Coppa America tramite il Royal Yacht Squadron come Challenger of Record. Supportato da Oakley Capital, Ainslie ritiene di essere il legittimo proprietario di tutte le risorse legate alla campagna 2024.

La stampa britannica ipotizza che l'AC75, in riprogettazione per il protocollo di Napoli 2027, sia custodita in un luogo segreto.

L'origine della disputa

La frattura tra Ainslie e Ineos risale all'inizio del 2025, quando Ratcliffe annunciò la separazione dal velista. La reazione di Ainslie fu di “astounded”, con l'avvertimento di «significant legal and practical obstacles» per Ineos. La disputa ha già rallentato il protocollo per la 38ª America’s Cup e messo in discussione il ruolo di Challenger of Record. Nonostante Ineos avesse dichiarato «100 scientists and engineers» al lavoro, l'attuale situazione è un'ulteriore escalation, con un contenzioso che coinvolge non solo la leadership, ma anche la proprietà materiale della barca.