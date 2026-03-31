Lo sci alpino italiano sta attraversando un periodo di notevole euforia, culminato in una stagione 2025‑2026 che ha regalato al movimento azzurro successi olimpici, prestigiose Coppe di specialità e numerose medaglie. Nonostante questo quadro complessivamente trionfale, persiste una nota dolente nel settore delle discipline tecniche maschili. Qui, la situazione si presenta decisamente più complessa, con un bilancio deficitario che ha visto un unico podio stagionale, conquistato da Alex Vinatzer con un secondo posto nel gigante di Beaver Creek. Questa singola eccezione non basta a mitigare una prolungata assenza di vittorie, che si protrae da anni.

L'ultima affermazione italiana nello slalom maschile risale infatti al gennaio 2017, grazie a Manfred Mölgg, mentre per ritrovare un successo nel gigante maschile bisogna tornare addirittura al febbraio 2012, quando fu Max Blardone a trionfare a Crans Montana. Una carenza di risultati che rende urgente l'individuazione di nuove strategie per il rilancio.

È proprio in questo scenario di luci e ombre che si inseriscono le recenti indiscrezioni che stanno animando l'ambiente dello sci alpino. Si vocifera con insistenza di un possibile ritorno in pista, seppur in nuove vesti, di due figure iconiche: Manfred Mölgg e Massimiliano Blardone. L'ex slalomista altoatesino, oggi quarantatreenne, sarebbe in pole position per assumere il delicato ruolo di responsabile delle specialità tecniche maschili.

A questa ipotesi si aggiunge quella, altrettanto suggestiva, che vedrebbe l'ex gigantista piemontese, quarantaseienne, alla guida tecnica del gigante. Se queste voci dovessero concretizzarsi, si tratterebbe di un'operazione dal forte impatto mediatico, capace di generare un'onda di entusiasmo e di offrire un nuovo, avvincente capitolo per la narrazione del movimento azzurro.

Le figure chiave per il rilancio tecnico

Le scelte ricadrebbero dunque su due nomi che hanno scritto pagine importanti della storia recente dello sci alpino italiano. Manfred Mölgg detiene il primato dell'ultima vittoria azzurra nello slalom, un successo datato gennaio 2017 che ancora oggi risuona come un monito sulla lunga astinenza della disciplina.

Allo stesso modo, Massimiliano Blardone è l'ultimo atleta italiano ad aver conquistato il gradino più alto del podio nel gigante, un'impresa realizzata nel febbraio 2012. Questi due ex campioni, con la loro esperienza e il loro palmarès, rappresentano non solo un legame con un passato vincente, ma anche la speranza di un ritorno alle radici di quel successo tecnico maschile che oggi appare così lontano. La loro eventuale nomina sarebbe un segnale forte, volto a infondere nuova linfa e competenza specifica nel cuore delle discipline più in difficoltà.

Tra suggestione mediatica e necessità di risultati concreti

La domanda che ora si pongono gli addetti ai lavori e gli appassionati è se queste voci siano destinate a rimanere un semplice "chiacchiericcio di primavera" o se si concretizzeranno in una reale e strategica mossa federale.

È indubbio che, qualora l'ipotesi Mölgg-Blardone si trasformasse in realtà, il "gran colpo sotto l'aspetto mediatico" sarebbe assicurato. L'idea di affidare il rilancio delle discipline tecniche agli ultimi atleti capaci di primeggiarvi, seppur in un ruolo diverso, ha un indubbio fascino e si presterebbe perfettamente a un efficace storytelling. Tuttavia, al di là delle narrazioni e delle suggestioni, ciò che realmente conta per gli appassionati e per il futuro dello sci alpino maschile sono i risultati. E proprio questi continuano a latitare nel comparto tecnico, che da storico traino del movimento si è trasformato, purtroppo, nella "zampa zoppa" di un ipotetico quadrupede. Fortunatamente, la forza e i successi ottenuti nelle altre discipline consentono al movimento azzurro di continuare a galoppare, ma l'esigenza di un equilibrio e di un rilancio generale è sempre più pressante.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi futuri per comprendere se l'"operazione Mölgg-Blardone" prenderà effettivamente forma, trasformandosi in una svolta concreta per il settore, o se rimarrà confinata al rango di un rumor passeggero, effimero come gli acquazzoni tipici della stagione primaverile. L'attesa è palpabile per una decisione che potrebbe segnare un nuovo corso per le discipline tecniche maschili dello sci alpino italiano.