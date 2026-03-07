La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo 2025-2026 vede la statunitense Jessie Diggins saldamente al comando della classifica generale. La competizione, iniziata a Ruka e con conclusione prevista a Lake Placid, ha già regalato numerose gare individuali e ha visto svolgersi l'apprezzato Tour de Ski in Italia.

Classifica generale e protagoniste

Jessie Diggins mantiene la leadership nella graduatoria generale, dimostrando grande costanza. La competizione per le posizioni di vertice vede coinvolte atlete come Moa Ilar, mentre la lotta per il podio resta aperta con diverse protagoniste in evidenza.

Le classifiche ufficiali offrono un quadro dettagliato delle prestazioni.

Specialità: distance e sprint

Analizzando le classifiche di specialità, Diggins si conferma tra le migliori nella distance, disciplina che premia la resistenza. Nella graduatoria sprint, invece, emergono altre atlete di spicco, capaci di esprimere al meglio la loro velocità e tecnica su brevi distanze. Le posizioni e i punteggi aggiornati sono consultabili sulle fonti ufficiali di settore.

Il calendario della stagione

La stagione agonistica è partita a Ruka, in Finlandia, e si concluderà a Lake Placid, negli Stati Uniti. Il calendario prevede un ricco programma di gare individuali, oltre al prestigioso Tour de Ski, che quest'anno si è svolto in Italia, toccando località come Dobbiaco e Val di Fiemme.

Sono inoltre tornate in calendario tappe classiche come la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, eventi di grande richiamo per gli appassionati.

Prospettive stagionali

La leadership di Diggins è stata consolidata grazie ai risultati ottenuti, inclusi quelli nel Tour de Ski, e alla sua costanza nelle gare distance. Nonostante la sua posizione di forza, la stagione resta aperta a possibili sorprese nelle prossime tappe, con atlete pronte a dare battaglia per conquistare il vertice delle classifiche.