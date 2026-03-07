La Coppa del Mondo di sci di fondo maschile vede Johannes Hoesflot Klaebo saldamente in testa alla classifica generale. Alle sue spalle si posizionano altri atleti di spicco, tra cui Harald Oestberg Amundsen e l'italiano Federico Pellegrino, il quale conferma la sua presenza tra i migliori della stagione.

Il calendario della stagione prevede un ricco programma di gare individuali, affiancato dal tradizionale Tour de Ski. La competizione si articola tra la fine di novembre e il mese di marzo, con tappe dislocate in diverse località storiche del circuito internazionale.

Tra le prove più attese figurano la sprint di Drammen, la 50 km di Oslo‑Holmenkollen e le tappe italiane del Tour de Ski, che si svolgono da Dobbiaco a Val di Fiemme.

Classifiche di specialità

Analizzando le classifiche di specialità, Klaebo dimostra la sua eccellenza sia nelle prove Distance che nelle Sprint, un dato che ne conferma l'eccezionale versatilità e il dominio nel circuito. Anche altri atleti norvegesi e italiani si distinguono nelle rispettive graduatorie, evidenziando la profondità dei talenti in gara.

Federico Pellegrino si mantiene stabilmente tra i migliori nella classifica Sprint, mentre altri azzurri ottengono risultati di rilievo nelle prove Distance, contribuendo significativamente alla competitività della squadra italiana nel panorama mondiale.

Contesto internazionale

La Coppa del Mondo di sci di fondo maschile continua a essere un palcoscenico dominato da una forte presenza delle nazionali nordiche, con la Norvegia che si conferma una delle squadre più competitive. L'Italia, grazie ai risultati costanti dei suoi atleti, mantiene una posizione di rilievo nel panorama internazionale dello sci di fondo.