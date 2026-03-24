Johanelis Herrera Abreu, una delle figure di spicco della velocità italiana, si è raccontata in un’intervista esclusiva, ripercorrendo le tappe fondamentali del suo percorso personale e sportivo. Dalle sue origini e l’arrivo in Italia da bambina fino al trionfale ritorno in pista dopo un grave infortunio, la sua storia è un inno alla resilienza e alla determinazione.

Il percorso di una velocista: dall'infanzia all'élite

La velocista, originaria della Repubblica Dominicana, ha condiviso i dettagli del suo arrivo in Italia in tenera età e l'inizio della sua avventura nel mondo dell'atletica, entrando a far parte del vivaio dell’Atletica Verona.

Qui ha mosso i primi passi, sviluppando le sue innate doti nello sprint. Il suo percorso nelle categorie giovanili e, successivamente, nei campionati assoluti, ha segnato una costante crescita tecnica, in particolare nelle specialità dei 60 e 100 metri. Questa evoluzione sportiva è stata affiancata da una profonda crescita personale, che ha plasmato la sua carriera e la sua identità di atleta.

Successi internazionali e la forza della rinascita

Herrera Abreu ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera a livello internazionale, tra cui importanti piazzamenti mondiali e i record italiani conquistati con la staffetta 4×100. Un capitolo significativo della sua narrazione riguarda il suo ritorno alle competizioni dopo un grave infortunio.

Questo periodo ha messo in luce la sua straordinaria volontà e la determinazione a superare le avversità, spingendola a voler affrontare anche la distanza dei 200 metri. Oltre alla pista, la velocista ha svelato le sue passioni, che spaziano dalla musica al cinema, elementi che alimentano le sue motivazioni quotidiane e la sua energia.

Johanelis Herrera Abreu nel panorama della velocità nazionale

Nel contesto competitivo della velocità italiana, Johanelis Herrera Abreu si è affermata non solo con i successi di squadra, ma anche attraverso eccellenti risultati individuali. In una delle gare più significative dei campionati italiani assoluti, ha dimostrato il suo valore ottenendo un tempo di 11”55 nei 100 metri.

In quell'occasione, si è piazzata immediatamente alle spalle di Zaynab Dosso, che ha conquistato la vittoria con un tempo di 11”47. Questo risultato ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di rilievo nel panorama della velocità nazionale.

La sua costanza e competitività sono ulteriormente testimoniate dalla sua presenza nei primati provinciali outdoor, dove figura con un notevole tempo di 11”71. Questi dati confermano la sua posizione di atleta di punta, capace di mantenere alte prestazioni sia a livello nazionale che regionale.