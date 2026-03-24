L'Olimpia Milano ha subito una sconfitta decisiva sul campo del Monaco, con il punteggio finale di 90-85, compromettendo seriamente le sue speranze di qualificazione ai Play-In di Eurolega. La formazione guidata da Poeta, dopo aver condotto per lunghi tratti della partita, ha ceduto nell’ultimo quarto, subendo un parziale di 27-12 che ha di fatto spento le residue ambizioni europee della squadra italiana.

Il match si è risolto nei minuti conclusivi, quando il Monaco ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità offerte da una Milano apparsa poco lucida in fase offensiva.

Elie Okobo si è imposto come MVP dell'incontro, realizzando 16 punti e distribuendo 13 assist, rivelandosi fondamentale nella gestione dei possessi finali. Al suo fianco, Alpha Diallo ha dominato il secondo tempo, chiudendo con 17 punti e dimostrandosi spesso determinante nei momenti chiave. Per l'Olimpia, non sono stati sufficienti i 18 punti di Shavon Shields e i 16 di Zach LeDay per evitare una battuta d'arresto che pesa enormemente sulla stagione europea.

Il crollo nell’ultimo quarto

L’ultimo periodo ha segnato la rimonta e il sorpasso del Monaco. Dopo una tripla di Diallo che ha ristabilito la parità a quota 82 a due minuti dalla sirena, la squadra francese ha preso il controllo definitivo del match.

Una schiacciata di Theis ha sancito il sorpasso, seguita dai precisi liberi di Strazel e Blossomgame che hanno consolidato il vantaggio. L'Olimpia Milano ha tentato una reazione con una tripla tardiva di Brooks, ma non è riuscita a colmare il divario. L’attacco milanese si è bloccato nei frangenti cruciali, mentre il Monaco ha sfoggiato maggiore lucidità e freddezza nei possessi decisivi.

Sogni europei al capolinea e prossimo impegno

Con questa sconfitta, la squadra di Poeta vede allontanarsi in maniera quasi definitiva la possibilità di accedere ai Play-In. Il Monaco, infatti, si trova ora a tre vittorie di distanza e detiene anche il vantaggio nello scontro diretto, rendendo la sua posizione irraggiungibile.

Il prossimo appuntamento per l'Olimpia Milano sarà il derby contro la Virtus, una sfida che si preannuncia particolarmente delicata per entrambe le formazioni, entrambe reduci da una stagione europea complessa e al di sotto delle aspettative.