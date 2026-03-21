Un sorriso di sollievo ha segnato il ritorno di Jorge Martín sul podio della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, disputato a Goiânia. Il pilota spagnolo ha conquistato un meritato terzo posto, un risultato dal significato profondo, essendo il primo podio dal Gran Premio di Valencia 2024. Per Martín, è stata una “splendida sensazione”, un'emozione intensa dopo un periodo di sfide.

La Sprint Race di Goiânia: Márquez vince, Martín sul podio

La gara sul tracciato brasiliano ha visto Marc Márquez trionfare, precedendo di 213 millesimi Fabio Di Giannantonio.

A completare il podio, a 3,5 secondi dal vincitore, è stato Jorge Martín, protagonista di una gestione intelligente della sua Aprilia. La classifica ha poi visto Marco Bezzecchi quarto (a 4,0 secondi), seguito da Ai Ogura (quinto a 4,9). La top ten è stata completata da Fabio Quartararo (sesto a 7,7), Alex Márquez (settimo a 8,1), Pecco Bagnaia (ottavo a 8,3), Pedro Acosta (nono a 9,0) e Diogo Moreira (decimo a 10,3).

Le emozioni di Martín: “Un anno fa ero in ospedale, ora qui”

Ai microfoni di MotoGP.com, Jorge Martín ha espresso la sua felicità: “Sono felice per questo podio. Se ripenso ad un anno fa… ero in ospedale e ora, invece, eccomi qui sul podio della Sprint Race. Sono molto contento per quello che sono riuscito a fare”.

La sua dichiarazione sottolinea un percorso di recupero e resilienza. Ha poi aggiunto: “Ancora presto per pensare alla vittoria ma sto migliorando e sono in fiducia. La moto va bene e lo conferma anche l’ottimo inizio di stagione di Marco Bezzecchi. Dobbiamo restare uniti e continuare a spingere”. Sul "buco nell’asfalto", ha mostrato pragmatismo: “Siamo piloti MotoGP, dobbiamo essere bravi anche a maneggiare queste situazioni”. Ha concluso promettendo: “Domani proverò a fare ancora meglio”.