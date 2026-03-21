Max Verstappen è stato protagonista di una giornata intensa e ricca di spunti al Nürburgring, dove ha conquistato la sua prima pole position assoluta nel leggendario Inferno Verde. Al volante della Mercedes AMG GT3 EVO numero 3, schierata dal team Winward Racing, il pilota olandese, ventottenne, ha dimostrato subito un grande feeling con la vettura. Nei primi sette giri della gara, Verstappen si è distinto in un acceso duello con l'Audi di Christopher Haase, per poi alternarsi alla guida con i compagni Daniel Juncadella e Jules Gounon. Nonostante la brillante prestazione in pista, la vettura è stata successivamente esclusa dalla classifica finale a causa dell'utilizzo di un treno extra di gomme, non conforme al regolamento.

Questo errore tecnico ha purtroppo compromesso il risultato di una giornata altrimenti impeccabile.

A commento della sua esperienza, Verstappen ha dichiarato: "Per me, questo weekend è stato incentrato sul prendere confidenza con la vettura sul Nordschleife. E sì, è stato davvero divertente. Il team mi ha fatto sentire davvero a mio agio con la vettura. Quindi sì, è stata un’esperienza davvero positiva per me". Il pluricampione del mondo ha inoltre sottolineato come la squalifica non abbia intaccato l'obiettivo primario della giornata: prepararsi al meglio per la 12 Ore di metà maggio, un appuntamento cruciale nel calendario delle gare di endurance.

Il fascino del Nürburgring e il supporto dei tifosi

Per Verstappen, questa è stata la prima apparizione al Nürburgring con la Mercedes AMG GT3 EVO, dopo aver trionfato lo scorso anno con una Ferrari 296 GT3. L'olandese ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento per il circuito e per l'atmosfera unica che lo circonda: "Questo circuito è fantastico. Vedere tutti i tifosi e la loro passione per le corse e per le auto è sempre meraviglioso, sono felice di essere presente. Per me è uno dei circuiti più folli del mondo, in senso positivo. Quest’anno finalmente ho avuto la possibilità di gareggiare".

Il "tridente" composto da Verstappen, Juncadella e Gounon si ricomporrà nelle prossime settimane in vista della 12 Ore di metà maggio.

La Mercedes numero 3 ha già dimostrato la sua capacità di lottare ai massimi livelli, confermando di poter competere efficacemente contro avversari di grande esperienza in vista del secondo round dell'Intercontinental GT Challenge.

Il programma endurance di Verstappen e il sostegno dei partner

Il programma endurance di Verstappen per il 2026 è ambizioso e include la partecipazione alla prestigiosa 24 Ore del Nürburgring e alla serie NLS. Anche in queste occasioni, il pilota scenderà in pista con la Mercedes-AMG GT3 in collaborazione con Winward Racing. Il team Verstappen Racing, che gode del significativo sostegno di Red Bull, ha già annunciato un equipaggio di alto profilo per la gara di maggio, che vedrà l'aggiunta di Lucas Auer.

Verstappen ha ribadito il suo entusiasmo: "Il Nürburgring Nordschleife è un luogo speciale. Non esiste un’altra pista del genere al mondo. La 24 Ore del Nürburgring è da tempo nella mia lista dei desideri, quindi sono entusiasta che ora diventi realtà". È stato inoltre confermato che il calendario della stagione NLS è stato attentamente pianificato per evitare sovrapposizioni con gli impegni di Formula 1, garantendo così a Verstappen la possibilità di prepararsi al meglio per le sfide dell'endurance tedesca.

Il forte supporto di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport, unito all'evidente passione di Verstappen per questa nuova avventura, sottolinea l'ambizione del pilota di affermarsi con successo anche nelle competizioni GT3.

Questo impegno rappresenta un ulteriore passo verso l'ampliamento del suo programma agonistico, con l'obiettivo di raggiungere risultati di rilievo nelle gare di durata più prestigiose a livello internazionale.