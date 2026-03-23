Il Grand Slam di Tbilisi 2026 ha segnato un successo significativo per il judo italiano, con l'exploit di Leonardo Valeriani che ha conquistato l'oro e il podio di Asya Tavano. La spedizione azzurra, composta prevalentemente da atleti giovani e di seconda fascia, era partita con l'obiettivo primario di accumulare esperienza, ma ha saputo sorprendere con risultati di rilievo, dimostrando il potenziale della squadra anche in assenza dei nomi di punta della nazionale.

La prima giornata di gare ha visto Matteo Piras, pur partendo come testa di serie, fermarsi agli ottavi di finale, non riuscendo a sfruttare un'occasione in una categoria considerata alla sua portata.

Segnali incoraggianti sono invece arrivati dalla giovane Giulia Ghiglione, che ha vinto un incontro e ha mostrato buona personalità anche nel turno successivo. Un avvio senza acuti particolari, ma utile per una prima valutazione del livello del gruppo azzurro.

L'Oro di Valeriani: Dominio nei -73 kg

La svolta per l'Italia è arrivata nella seconda giornata grazie a Leonardo Valeriani, che ha trionfato conquistando la medaglia d'oro nella categoria -73 kg. Il suo percorso è stato impeccabile: cinque vittorie consecutive, tutte ottenute per ippon, a testimonianza di una crescita costante e di una notevole sicurezza nei propri mezzi. Il successo di Valeriani non rappresenta un episodio isolato, ma la conferma di un percorso solido già intrapreso nelle stagioni precedenti, proiettandolo tra le promesse più luminose del judo nazionale.

L'ultima giornata ha visto protagonista Asya Tavano, che ha ribadito la sua affidabilità ad alto livello conquistando un altro podio in uno Slam. Il suo percorso è stato convincente e la continuità nei piazzamenti la inserisce stabilmente tra le atlete più competitive nei pesi massimi. Meno fortunata la prova di Erica Simonetti, che ha mostrato buone qualità ma senza riuscire a concretizzarle fino in fondo.

Bilancio Positivo e Prospettive Future per il Judo Italiano

Il bilancio complessivo del Grand Slam di Tbilisi per l'Italia si rivela positivo, specialmente se rapportato alle aspettative iniziali. Da un lato, emergono individualità capaci di fare la differenza, come Valeriani e Tavano, dall'altro il gruppo mostra ancora margini di crescita, in particolare nelle categorie intermedie.

Alcuni atleti, tra cui Piras, non sono riusciti a lasciare un segno deciso, mentre altri hanno principalmente accumulato preziosa esperienza.

L'Italia rientra da Tbilisi con una medaglia d'oro, un podio e diverse indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dagli Europei. Il percorso di crescita della squadra azzurra dovrà trovare ulteriori conferme nelle prossime competizioni, ma i segnali emersi dal Grand Slam sono incoraggianti per il futuro del judo italiano.

Il Prestigio del Grand Slam di Tbilisi

Il Grand Slam di Tbilisi si conferma come uno degli eventi più importanti nel calendario internazionale del judo. Nato nel 2021 come torneo di questa categoria, ha visto negli anni una partecipazione crescente di atleti da ogni parte del mondo.

L'edizione 2024, ad esempio, ha registrato la presenza di oltre 500 judoka provenienti da 83 Paesi, a riprova del prestigio della manifestazione e dell'alto livello di competizione che ogni anno attende gli atleti italiani e internazionali.