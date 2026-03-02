La serie positiva di San Antonio, interrotta dopo undici vittorie consecutive, vede la sua fine a causa della sconfitta per 114‑89 subita contro i New York Knicks.

Nel corso della notte, i Knicks hanno imposto il loro ritmo, ribaltando il vantaggio iniziale degli Spurs e chiudendo il match con un margine netto, ponendo fine a un momento d’oro per la squadra texana.

Il contesto della partita NBA

La gara si è svolta nella notte tra domenica e lunedì. Altri risultati significativi della serata NBA hanno visto Boston prevalere su Philadelphia (114‑98), Dallas battere Oklahoma City (100‑87) e i Los Angeles Lakers superare Sacramento (128‑104).

Il risultato e le conseguenze per le squadre

Il successo dei Knicks ha posto fine alla striscia vincente di San Antonio, che durava da undici partite. Il punteggio finale di 114‑89 testimonia la superiorità dei padroni di casa, capaci di controllare il gioco e di impedire agli Spurs di riprendere il controllo della partita.

Per New York si tratta di una vittoria particolarmente significativa, che interrompe il momento d’oro degli avversari e rilancia le proprie ambizioni stagionali.

Analisi della prestazione

I Knicks hanno dominato grazie a una difesa di alto livello e a un attacco equilibrato. Mikal Bridges ha guidato la squadra con 25 punti, mentre Jalen Brunson ha aggiunto 24 punti e sette assist.

Mohamed Diawara ha contribuito con 14 punti dalla panchina. Nonostante i 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama, gli Spurs non hanno trovato supporto sufficiente per evitare la sconfitta, vedendo così interrotta la propria cavalcata vincente.