Filippo Zana si è aggiudicato il Giro della Sardegna, conquistando la classifica generale al termine dell’ultima tappa con arrivo a Olbia. La frazione conclusiva ha visto invece il successo in volata di Davide Donati.

Il verdetto finale della corsa

La competizione, organizzata dal GS Emilia e valida come prima prova della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, si è chiusa con la vittoria di Davide Donati nella tappa finale a Olbia. La classifica generale, tuttavia, ha premiato Filippo Zana, che ha preceduto il compagno di squadra Gianmarco Garofoli e Alessandro Verre.

La vittoria di Zana consolida il successo della Soudal Quick‑Step nella classifica generale. Donati, con questa affermazione, ha ottenuto la sua seconda vittoria personale dopo quella di Carbonia, chiudendo la corsa in bellezza.

Contesto e significato della competizione

Il Giro della Sardegna ha segnato l'apertura della Coppa Italia delle Regioni, un evento promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico e sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. La gara ha rappresentato un importante momento per il ciclismo giovanile e ha messo in luce le capacità dei giovani atleti.