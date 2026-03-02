Otto tennisti italiani figurano nella classifica ATP di questa settimana, con Jannik Sinner al vertice del gruppo azzurro. Il rientro tra i primi cento di Mattia Bellucci, grazie al quarto di finale raggiunto all’ATP 500 di Acapulco, completa un quadro di grande densità per il tennis italiano.

La classifica degli azzurri

Al comando degli italiani c’è Jannik Sinner, secondo nella graduatoria mondiale dietro Carlos Alcaraz. Seguono Lorenzo Musetti, quinto, Flavio Cobolli, quindicesimo, e Luciano Darderi, ventunesimo. Completano la top 100 Lorenzo Sonego (sessantunesimo), Matteo Berrettini (sessantaseiesimo), Matteo Arnaldi (ottantacinquesimo) e Mattia Bellucci (novantaquattresimo).

Il rientro di Bellucci

Mattia Bellucci, ventiquattrenne, è rientrato tra i primi cento grazie al risultato ottenuto ad Acapulco, dove ha raggiunto il quarto di finale. Questo exploit gli ha permesso di risalire sedici posizioni, fino al numero novantaquattro del ranking ATP.

Il movimento tennistico italiano

Al termine della stagione 2025, l’Italia aveva già chiuso con otto giocatori nella top 100, tra cui Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, Berrettini, Arnaldi e Bellucci. In particolare, Sinner aveva chiuso l’anno al secondo posto, Musetti all’ottavo, Cobolli ventiduesimo, Darderi ventiseiesimo, Sonego trentanovesimo, Berrettini cinquantaseiesimo, Arnaldi sessantunesimo e Bellucci settantaquattresimo. Questi dati confermano la continuità del movimento tennistico italiano, che mantiene una presenza significativa tra i migliori cento giocatori del mondo.