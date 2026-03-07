Laura Pirovano ha ottenuto uno straordinario risultato in Val di Fassa, sabato 7 marzo 2026. Dopo il successo di venerdì, ha conquistato anche la seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo, tagliando il traguardo in 1’20”91. L’atleta trentina ha preceduto di un solo centesimo l’austriaca Cornelia Huetter. Con questa doppietta, Pirovano balza al comando della classifica di specialità, a una gara dal termine della stagione.

Il bis e la classifica di discesa

La vittoria odierna è maturata con un margine minimo: Pirovano ha fermato il cronometro a 1’20”91, Huetter a 1’20”92.

La svizzera Corinne Suter si è classificata terza a +0”05. Questo successo ha permesso all’azzurra di conquistare due vittorie consecutive in Val di Fassa, issandosi al primo posto nella classifica di Coppa del Mondo di discesa. Attualmente, Pirovano guida con 436 punti, seguita da Emma Aicher (408) e Lindsey Vonn (400).

Le azzurre in gara e il contesto

La competizione, ultima discesa prima delle Finali di Lillehammer, ha visto la partecipazione di nove atlete italiane. Tra queste, Elena Curtoni (pettorale 5), Sofia Goggia (7), Nicol Delago (13), Laura Pirovano (15), Roberta Melesi (25), Nadia Delago (26), Sara Thaler (36), Ilaria Ghisalberti (47) e Asja Zenere (50). Pirovano ha così confermato la sua prestazione eccellente del giorno precedente.

Sofia Goggia, undicesima, non è riuscita a migliorare la sua posizione dopo il diciassettesimo posto di venerdì.

Conferma del successo

Il bis di Pirovano in Val di Fassa è stato definito un risultato clamoroso. Dopo la prima vittoria in carriera, l’atleta azzurra ha replicato imponendosi ancora una volta per un solo centesimo su Huetter nella discesa di Passo San Pellegrino. Questa doppietta consolida la sua leadership nella classifica di disciplina, con una sola gara rimanente prima della conclusione della stagione.