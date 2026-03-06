LeBron James ha stabilito un nuovo record NBA, superando Kareem Abdul‑Jabbar per numero di canestri realizzati in stagione regolare. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha raggiunto questo traguardo storico durante la partita contro i Denver Nuggets, firmando un primato personale che segna un altro capitolo nella sua leggendaria carriera.

Il momento decisivo del record

Il momento clou è arrivato nel corso del primo quarto della sfida contro i Nuggets. Con un tiro in sospensione dalla media distanza, LeBron ha superato i 15.837 canestri precedentemente realizzati da Abdul‑Jabbar.

Questo record è stato raggiunto nonostante la sconfitta finale dei Lakers, con il punteggio di 120‑113. La prestazione individuale di LeBron ha comunque brillato, chiudendo la partita con sette tiri a segno, sedici punti e otto assist, portando il suo nuovo totale a 15.842 canestri realizzati.

Un altro traguardo nella sua 23ª stagione NBA

Questo ennesimo primato si aggiunge a una straordinaria serie di risultati accumulati da LeBron James nel corso della sua carriera. Già tre anni fa aveva superato Abdul‑Jabbar nella classifica dei migliori marcatori di sempre, raggiungendo l'impressionante quota di 38.387 punti. Ora, nella sua ventitreesima stagione NBA — un traguardo che rappresenta di per sé un record di longevità — ha stabilito un altro primato che entra di diritto nella storia del basket.

Il contesto del record di canestri

LeBron James è diventato il leader assoluto nella classifica dei canestri realizzati in stagione regolare con il suo 15.838° canestro. Il record è stato siglato con un tiro in sospensione nel primo quarto contro i Nuggets, in una serata che ha confermato ancora una volta la sua eccezionale longevità e la sua costanza ai massimi livelli del gioco. Questo risultato consolida ulteriormente la sua posizione nell'olimpo del basket.

Il campione dei Lakers detiene già il record di miglior marcatore di sempre nei playoff e ha superato la soglia dei 50.000 punti totali, sommando stagione regolare e postseason. Il confronto con Kareem Abdul‑Jabbar, che aveva detenuto il record dei canestri in stagione regolare per quasi quattro decenni, sottolinea l'imponenza della carriera di LeBron James.