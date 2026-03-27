Un venerdì "complicato" per la Ferrari a Suzuka, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha riassunto così la prima giornata sul circuito giapponese, dove la scuderia di Maranello ha dovuto affrontare problemi di sovrasterzo su entrambe le SF-26, guidate da Leclerc e Lewis Hamilton. La simulazione delle qualifiche non ha rispecchiato le attese: "È stato un venerdì un po’ più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi, ma è solo la giornata inaugurale del weekend", ha dichiarato il pilota monegasco.

Nonostante le difficoltà in qualifica, il passo gara della Ferrari sembra promettente, sebbene con un certo distacco dai primi.

L'obiettivo principale è ora lavorare sulla prestazione per le qualifiche di sabato. La concorrenza si è mostrata forte: la McLaren con Oscar Piastri ha siglato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere (FP2), mentre la Mercedes ha evidenziato costanza, in particolare con Kimi Antonelli nel passo gara.

Le sessioni di prova e i risultati

La FP2 è stata frammentata da quattro bandiere rosse, causate da uscite di pista (Doohan e Alonso) e piccoli incendi. Le due McLaren di Piastri e Norris sono state le più veloci, con Piastri a 1'28"114 e il compagno a 49 millesimi. Terzo a sorpresa Isack Hadjar (VCARB). Le Ferrari si sono posizionate più indietro in FP2, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc settimo.

Nelle prime libere, invece, le vetture di Maranello erano terza e quarta, con Lando Norris il più veloce davanti a George Russell (Mercedes).

L'analisi del team principal Vasseur

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha attribuito le difficoltà del venerdì al traffico e ad altri inconvenienti che hanno impedito di completare giri puliti. Ha espresso fiducia nel bilanciamento della vettura, ritenendo che Leclerc e Hamilton fossero "abbastanza contenti" e che la distanza dai rivali non sia così ampia. Vasseur ha però indicato la necessità di intervenire sulle curve lente (9 e 11). Ha inoltre sottolineato l'importanza di prepararsi ai cambiamenti meteo, con il vento che ruoterà di 180 gradi, alterando il bilanciamento. Pur riconoscendo un leggero vantaggio per la McLaren, Vasseur mantiene fiducia nella competitività della Ferrari, specialmente in caso di pioggia in gara.