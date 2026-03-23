La Fiorentina ha bloccato l’Inter sull’1-1 nel posticipo serale della trentesima giornata di Serie A, un incontro disputato a Firenze il 22 marzo 2026. Questo risultato, sebbene abbia permesso ai nerazzurri di mantenere la vetta della classifica, ha contemporaneamente ridotto il loro margine di vantaggio sulle immediate inseguitrici. L’Inter si trova ora con un distacco di soli sei punti dal Milan e sette punti dal Napoli, rendendo la corsa allo scudetto più serrata a otto giornate dal termine del campionato.

Il pareggio di Firenze si inserisce in un turno di campionato che ha visto diverse squadre ottenere vittorie significative per le rispettive ambizioni.

Il Como, in particolare, ha dimostrato la sua forza liquidando il Pisa con un perentorio 5-0. Questo successo ha permesso al Como di consolidare saldamente il quarto posto in classifica, portandosi a un vantaggio di tre punti sulla Juventus.

Anche la Roma ha colto un risultato importante, battendo di misura il Lecce per 1-0. Questa vittoria ha consentito ai giallorossi di raggiungere la Juventus a quota 54 punti, intensificando la competizione per le posizioni che contano. L’Atalanta, dal canto suo, ha mantenuto vive le proprie speranze di qualificarsi per un posto in Europa, conquistando un prezioso successo esterno per 1-0 contro l’Hellas Verona.

La giornata ha sorriso anche alla Lazio, che ha prevalso sul Bologna con un netto 2-0.

Grazie a questa vittoria, la squadra biancoceleste è riuscita a scavalcare i felsinei, posizionandosi all’ottavo posto in classifica e migliorando la propria situazione in vista del finale di stagione.

La Classifica Aggiornata: Scenari al Vertice e in Zona Europa

Dopo il trentesimo turno di campionato, la situazione in vetta alla Serie A vede l’Inter ancora al comando con 69 punti. Il Milan segue a 63 punti, mentre il Napoli si attesta a 62. La lotta per la qualificazione alle competizioni europee si fa altrettanto avvincente, con il Como che occupa il quarto posto con 57 punti. Seguono a pari merito Juventus e Roma, entrambe con 54 punti, mentre l’Atalanta si trova a quota 50 punti, mantenendo vive le proprie ambizioni.

La Fiorentina, protagonista del pareggio contro la capolista, si posiziona a 29 punti, consolidando la sua permanenza nella massima serie. Questi risultati delineano un finale di stagione ricco di emozioni, con diverse squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi, dalla conquista dello scudetto alla qualificazione europea.