Lisa Vittozzi torna protagonista nell’inseguimento femminile di biathlon a Oslo, dopo il suo storico trionfo ai Giochi di Milano-Cortina. L’azzurra, fresca vincitrice dell’oro nella 10 km a inseguimento, è attesa a una nuova performance di alto livello nella tappa finale della Coppa del Mondo, dove cercherà un’altra magia.

Il contesto della gara

La gara si tiene a Oslo-Holmenkollen, sede della tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2025-2026, che si concluderà il 22 marzo. L’inseguimento femminile è in programma il 21 marzo, secondo il calendario ufficiale della stagione, rappresentando un momento cruciale per le classifiche finali.

L'impresa olimpica di Anterselva

Il 15 febbraio, ad Anterselva, Lisa Vittozzi ha conquistato un storico oro nella 10 km a inseguimento femminile. Questa vittoria ha segnato un primato assoluto per l'Italia, essendo il primo oro olimpico nella storia del biathlon in una gara individuale o a squadre. Partita con 41 secondi di ritardo dalla leader, Vittozzi ha realizzato una gara perfetta al poligono, con zero errori su venti colpi, tagliando il traguardo in 30’11"8. Ha così preceduto la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen, protagoniste di una competizione di alto livello.

Un successo che fa la storia del biathlon italiano

Il trionfo di Vittozzi ha rappresentato un momento storico per il biathlon italiano.

Ha contribuito in modo significativo al medagliere azzurro a Milano-Cortina, portando il totale delle medaglie a ventidue e il numero degli ori a otto, superando il record stabilito a Lillehammer nel 1994. Questa è stata anche la sua prima medaglia individuale olimpica, un risultato che si aggiunge alla medaglia già ottenuta nella staffetta mista a PyeongChang 2018, consolidando la sua posizione tra le élite del biathlon mondiale.

Ora, a Oslo, l’attenzione è nuovamente concentrata su Lisa Vittozzi. È chiamata a confermare il suo eccezionale stato di forma nella prova che chiude la stagione di Coppa del Mondo, in un appuntamento che si preannuncia decisivo e ricco di emozioni per la campionessa azzurra.