Il 24 marzo, il Teatro Nazionale di Milano ospiterà la quinta edizione de 'Lo Spettacolo della Salute', un format innovativo ideato da Giorgio Leo e Vito Stolfi. L'evento mira a promuovere un stile di vita attivo e consapevole attraverso un approccio multidisciplinare che unisce divulgazione, testimonianza e motivazione. Dopo aver consolidato la sua presenza tra Veneto e Lombardia, l'appuntamento torna nel capoluogo lombardo con una proposta arricchita, coinvolgendo medici, scienziati, sportivi e divulgatori. L'obiettivo è creare un racconto collettivo che ponga la salute al centro come scelta quotidiana e responsabilità sociale, contrastando la sedentarietà.

L'iniziativa si distingue da un convegno tradizionale, presentandosi come un vero e proprio spettacolo capace di fondere linguaggi diversi per rendere il tema della salute accessibile, culturale e condiviso. Sul palco si alterneranno figure di spicco del panorama italiano: Luca Mazzucchelli, psicologo e divulgatore; Sara Gandini, epidemiologa e direttrice allo IEO di Milano; Leni Marseglia, psicosessuologa e longevity expert; e Igor Cassina, oro olimpico ad Atene 2004 e oggi formatore sulla mentalità vincente. A loro si aggiungeranno Maurizio Dallocchio, professore di Finanza Aziendale in Bocconi; David Mariani, ideatore del modello Healthy Habits; Daniela Biserni, specialista in nutrizione clinica e prevenzione; e Stefano Massaro, imprenditore attivo nell'innovazione digitale applicata alla salute.

Temi centrali e la novità Educational World

Il programma della quinta edizione si articola attorno a quattro macrotemi fondamentali: alimentazione sana e responsabile, esercizio fisico e scienza, prevenzione e longevità, e motivazione. Il filo conduttore è la lotta alla sedentarietà, uno dei fenomeni più diffusi del nostro tempo, fornendo strumenti concreti per affrontarlo. Una delle principali novità di quest'anno è l'Educational World, una mattinata gratuita interamente dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori. Questo format è stato ideato per parlare alle nuove generazioni con linguaggi diretti e strumenti pratici, affrontando argomenti centrali come alimentazione, movimento, disconnessione digitale e l'importanza della motivazione.

L'Educational World vedrà la partecipazione di personalità ispiratrici: Martina Caironi, icona dello sport paralimpico italiano e simbolo di resilienza; Valentina Pano, divulgatrice impegnata sul tema del benessere digitale; Federico Leardi, CEO di GetFIT, una delle realtà più innovative nel mondo del fitness; e Marcello Accanto, co-founder di Prevenzione a Tavola, dedito alla diffusione dell'educazione nutrizionale. Quattro prospettive diverse, ma unite dall'obiettivo comune di accendere la consapevolezza nei più giovani sull'importanza di adottare uno stile di vita sano.

Il valore della prevenzione e le edizioni precedenti

L'evento principale si svolgerà nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30, e si distingue per la sua capacità di sensibilizzare l'opinione pubblica, stimolando le persone a compiere il primo passo verso una vita più attiva e felice.

Un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro la sedentarietà e all'importanza della prevenzione come strumento chiave per il benessere. Nelle sue quattro edizioni precedenti, 'Lo Spettacolo della Salute' ha già ospitato 49 speaker di rilievo, affrontando con successo temi cruciali quali alimentazione, sport, motivazione e medicina. Si conferma così un appuntamento di riferimento per chi desidera approfondire il legame indissolubile tra benessere e scelte quotidiane.