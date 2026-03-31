Mercoledì 1 marzo si disputa la quattordicesima edizione dell’Attraverso le Fiandre femminile. Questa classica belga di 128 chilometri, con partenza e arrivo a Waregem, promette intense battaglie. L'evento, anticipazione del Giro delle Fiandre, culminerà con i due muri finali del Nokereberg, decisivi. La campionessa italiana Elisa Longo Borghini tenterà il bis dopo il trionfo dello scorso anno, ma la sua principale avversaria sarà la temibile Lotte Kopecky.

Protagoniste e tradizione italiana

La stagione delle classiche del Nord prosegue con questa prova spettacolare, caratterizzata da muri e pavé.

Longo Borghini vinse l'edizione precedente. La corsa ha sempre sorriso all'Italia: nelle ultime quattro edizioni, le azzurre sempre sul podio. Quest'anno, Longo Borghini cerca il secondo successo, ma dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. Le principali rivali sono Demi Vollering e Lotte Kopecky, quest'ultima seconda nel 2025. Attenzione anche a Elise Chabbey, vincitrice delle Strade Bianche e rivelazione di questa prima parte di stagione.

Percorso e contesto internazionale

I 128 chilometri del tracciato, interamente a Waregem, metteranno alla prova resistenza e abilità. I due muri finali del Nokereberg saranno i giudici della corsa, dove le atlete dovranno dosare forza e tempismo per l'attacco.

La Dwars door Vlaanderen Women (nome originale) debutta nel 2026 nel calendario UCI Women’s WorldTour, elevandone il profilo internazionale. L'edizione 2026 si svolgerà mercoledì 1 marzo in Belgio, con partenza e arrivo a Waregem e una distanza di circa 128,8 chilometri. Nel 2025, la vittoria fu di Elisa Longo Borghini, seguita da Lotte Kopecky (2ª) ed Elisa Balsamo (3ª).