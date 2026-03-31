Il tennista romano Matteo Berrettini si prepara a un debutto impegnativo sulla terra rossa di Marrakech, dove affronterà il peruviano Ignacio Buse nei sedicesimi di finale dell'ATP 250 di Marrakech. L'incontro, atteso con grande interesse e valido per il Grand Prix Hassan II, rappresenta un'importante occasione di rilancio per l'azzurro, che cerca riscatto e una svolta significativa dopo la recente eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Vacherot.

Berrettini, attualmente al 91° posto nel ranking mondiale, arriva in Marocco con l'obiettivo primario di ritrovare fiducia e scalare posizioni nella classifica ATP.

La sua stagione 2026 è stata finora caratterizzata da un bilancio di sei vittorie e cinque sconfitte, con qualche problema fisico che lo ha costretto a saltare gli Australian Open a gennaio. Nonostante l'uscita a Miami, l'azzurro aveva mostrato segnali positivi eliminando un avversario di calibro come Bublik, e ora punta a sfruttare la superficie prediletta della terra battuta africana per esprimere al meglio il suo gioco potente e vario, cercando quella continuità che gli è mancata.

Il confronto con Ignacio Buse

Dall'altra parte della rete, Ignacio Buse si presenta come un avversario temibile e in grande ascesa. Il ventiduenne peruviano, numero 59 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo marocchino, è in un ottimo momento di forma, come testimoniato dalla semifinale raggiunta all'ATP 500 di Rio de Janeiro un mese fa.

Buse ha già dimostrato di poter superare Berrettini, avendo vinto l'unico precedente tra i due: un match combattuto nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro, conclusosi con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 a favore del peruviano. Questo rende l'incontro di Marrakech una vera e propria rivincita per il tennista italiano, che dovrà affrontare un giocatore determinato e in fiducia.

La posta in gioco è alta: la qualificazione agli ottavi di finale, dove il vincente affronterà uno tra il kazako Skatov e l'argentino Ugo Carabelli. Il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse sarà il terzo in programma sul Campo Centrale dell'impianto marocchino, con inizio previsto dopo le sfide tra Federico Cinà e Alexandre Muller e tra Mattia Bellucci e Reda Bennani.

L'azione prenderà il via a partire dalle ore 12:00, promettendo spettacolo e grande intensità per gli appassionati di tennis.

Il torneo di Marrakech e la copertura televisiva

L'ATP 250 di Marrakech, conosciuto anche come Grand Prix Hassan II, è un appuntamento fisso e prestigioso nel calendario della terra rossa e ha visto trionfare l'italiano Luciano Darderi nell'edizione del 2025. Per Berrettini, questo torneo rappresenta una tappa cruciale per consolidare la sua forma, accumulare punti preziosi per il ranking ATP e prepararsi al meglio ai prossimi grandi impegni internazionali, con l'obiettivo di tornare ai vertici del tennis mondiale.

Gli appassionati potranno seguire la sfida tra Berrettini e Buse in diretta televisiva su Sky Sport Tennis, con la possibilità di accedere allo streaming tramite le piattaforme dedicate Sky Go e Now. Una copertura completa per non perdersi nemmeno uno scambio di questo importante incontro che segna il ritorno in campo dell'azzurro sulla superficie a lui più congeniale.