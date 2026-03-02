Luciano Darderi ha conquistato il torneo ATP 250 di Santiago del Cile, superando in finale Yannick Hanfmann con il punteggio di 7‑6 (6), 7‑5. Questo successo sulla terra rossa cilena rafforza la sua posizione e lo proietta con rinnovata fiducia verso il Masters 1000 di Indian Wells, evento che segnerà anche il rientro di Jannik Sinner.

Il successo cileno

Il tennista italo‑argentino, ventunesimo nel ranking mondiale, ha avuto la meglio sul tedesco Hanfmann, ottantunesimo nella classifica ATP, in un incontro durato un’ora e quarantasette minuti. Darderi ha dimostrato grande determinazione nei momenti chiave, aggiudicandosi il tie‑break del primo set e ottenendo il break decisivo nel decimo gioco del secondo parziale.

Si tratta del suo quinto titolo ATP in carriera, tutti ottenuti sulla superficie in terra battuta: Cordoba 2024, Marrakech 2025, Bastad 2025, Umago 2025 e ora Santiago 2026. Con questa vittoria, Darderi supera Carlos Alcaraz per numero di trofei su questa superficie dal 2024 in poi, confermandosi tra i più vincenti sul rosso con quarantotto successi in questo periodo, uno in meno rispetto a Francisco Cerundolo.

Verso Indian Wells con fiducia

Al termine della finale, Darderi ha espresso la sua soddisfazione: “Ora ci prepariamo per Indian Wells, dove arrivo con tanta fiducia… Sto giocando a un livello alto, ho fatto un sacco di punti che l’anno scorso non avevo ottenuto. In questo momento per me vuol dire tanto, quindi sono felice”.

Il Masters 1000 californiano rappresenta un appuntamento cruciale per Darderi, mentre Jannik Sinner, numero due del mondo, tornerà in campo dopo un periodo di stop. Il sorteggio del torneo è previsto nella notte italiana di martedì.

Contesto e rilievo per il tennis italiano

La vittoria di Darderi a Santiago segue quella di Flavio Cobolli ad Acapulco, consolidando un momento particolarmente positivo per il tennis maschile italiano. A ciò si aggiunge il rientro di Mattia Bellucci nella top cento, portando a otto gli azzurri presenti tra i primi cento giocatori del ranking ATP.

Il percorso verso il titolo

Secondo il sito ufficiale dell’ATP, Darderi ha conquistato il suo quinto titolo ATP Tour domenica, battendo Hanfmann 7‑6(6), 7‑5 sulla terra rossa di Santiago. Da inizio 2024, è il giocatore con più titoli su questa superficie, superando Alcaraz, e ha collezionato quarantotto vittorie su terra, posizionandosi subito dietro a Cerundolo.