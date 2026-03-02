Luciano Darderi ha siglato un successo di notevole importanza all’ATP 250 di Santiago del Cile, superando in finale il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7‑6 (6) 7‑5. Questo trionfo, conseguito il 2 marzo 2026, segna il quinto titolo ATP nella sua carriera, tutti conquistati sulla terra battuta, e testimonia la sua continua ascesa nel circuito maggiore.

Una vittoria che certifica la maturità

Il successo ottenuto a Santiago trascende il semplice accumulo di un trofeo. Rappresenta, infatti, una chiara dimostrazione della solidità mentale di Darderi nei momenti cruciali del match.

Il suo bilancio nelle finali disputate sulla superficie rossa si attesta ora a cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, un dato che lo posiziona saldamente tra gli specialisti più affidabili del circuito.

Top 21 e ambizioni Davis

Grazie a questo risultato, Darderi consolida la sua posizione al numero ventuno del ranking ATP, avvicinandosi significativamente alla top 20. In un panorama tennistico italiano che vanta già giocatori di altissimo livello come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, la sua presenza emerge come un’opzione di grande valore per il capitano Filippo Volandri. La notevole profondità della rosa azzurra, unita alla forma attuale di Darderi, rende la sua candidatura per la squadra nazionale difficile da ignorare.

La scelta di rappresentare l’Italia

Luciano Darderi, nato in Argentina ma profondamente legato all’Italia, ha più volte espresso la sua ferma intenzione di rappresentare i colori azzurri in Coppa Davis. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il 17 febbraio, ha chiarito la sua posizione: “Io sto rappresentando l’Italia e vorrei giocare la Davis per la squadra italiana, però finora non sono stato convocato. Se mi chiama l’Italia sono disponibile, ma non posso prevedere il futuro: il livello in Italia è molto alto.”

Già in precedenza, il 25 febbraio, aveva categoricamente escluso ogni possibilità di giocare per l’Argentina, affermando: “Davis per l’Argentina?

… per ora gioco per l’Italia e l’idea non è cambiata: anche se sono nato in Argentina, ho giocato tutta la carriera per l’Italia, per me è una cosa normale.”

Un futuro azzurro sempre più concreto

Con il quinto titolo ATP in bacheca, il raggiungimento della top 21 e una dichiarata e ferma disponibilità a rappresentare l’Italia in Coppa Davis, Luciano Darderi si profila con forza come un protagonista potenziale per la squadra azzurra. Il suo percorso, caratterizzato da una notevole continuità e da progressi tecnici evidenti, lo rende una risorsa concreta per il futuro del tennis italiano.