Marc Marquez è stato costretto al ritiro durante il Gran Premio di Thailandia, prova del Mondiale MotoGP 2026, svoltosi sul circuito di Buriram. Il nove volte campione del mondo ha abbandonato la gara a pochi giri dal traguardo, mentre occupava una posizione da podio, a causa di una foratura alla gomma posteriore. L'incidente è stato provocato da un impatto con un cordolo.

La dinamica dell’incidente

Marquez ha descritto l'accaduto: “Secondo me la gomma è esplosa sul cordolo. Mi è partito il posteriore in curva, ma era normale, ero entrato forte.

Ho visto che mi partiva dietro e allora mi sono detto di andare sulla parte più sicura, ovvero fuori dalla pista e poi rientrare, anche se perdevo tempo. Solitamente il problema è quando rientri in pista, perché questo tipo di cose succedono là ed invece è accaduto andando fuori, non so perché. Secondo me è stato il cordolo che ha fatto esplodere tutto. La fortuna è che non sono caduto.”

Strategia e rimpianti

Il pilota catalano ha aggiunto: “Oggi abbiamo sofferto, ma il secondo posto era possibile. Stavamo soffrendo, ma alla fine mi sentivo forte almeno per fare terzo o anche, ottimisticamente, secondo. La mia strategia di gara era chiarissima: all’inizio volevo risparmiare fisico e gomme e quando mancavano 10 giri dare tutto.

All’inizio stavo perdendo, ma poi mi sono ripreso. Non abbiamo avuto fortuna, perché 100 piloti hanno saltato quel cordolo e non è mai successo niente.”

Analisi tecnica

La ricostruzione dell’incidente è confermata anche da Michelin, attraverso le parole di Piero Taramasso, responsabile MotoGP del costruttore francese: “La foratura avviene sul cordolo, è quello che ci dice Marc. L’unico errore che commette è andare largo e colpire il cordolo: il cerchione si deforma, l’aria esce e la gomma si sgonfia. Peccato, perché in quel momento è il più veloce in pista.” Taramasso ha inoltre sottolineato che i cordoli aggressivi e le alte temperature del weekend thailandese hanno causato deformazioni in molte ruote, rendendo il problema ricorrente durante tutto il fine settimana.