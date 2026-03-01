Jonathan Milan si profila tra i protagonisti attesi alla partenza della Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne 2026, la classica fiamminga in programma oggi, domenica 1° marzo. La competizione prenderà il via da Kortrijk per concludersi a Kuurne. Lo sprinter italiano, portacolori della Lidl‑Trek, arriva all'appuntamento in ottime condizioni, forte di cinque successi ottenuti tra AlUla Tour e UAE Tour, e si candida come uno dei principali favoriti per la volata conclusiva.

Il percorso della Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne

Giunta alla sua 78ª edizione, la Kuurne‑Bruxelles‑Kuurne si sviluppa su un tracciato di 194,9 chilometri.

Il percorso presenta 13 muri e cinque settori di pavé, concentrati prevalentemente nella prima parte della gara. A circa 65 chilometri dal via, il tracciato diventa più impegnativo con la successione di salite quali il Bossenaarstraat, il Berg Ten Houte e La Houppe. Seguono tre muri con pendenze che superano il 15%. A 59,5 chilometri dall'arrivo, il percorso si appiattisce completamente, creando le condizioni ideali per gli sprinter più resistenti.

Milan e gli altri contendenti

Il campione in carica, Jasper Philipsen (Alpecin‑Premier Tech), è indicato come l'uomo da battere, sebbene non sembri essere al culmine della forma. Al contrario, Jonathan Milan giunge alla gara in un momento di grande condizione, galvanizzato dai recenti successi stagionali.

Tra gli altri velocisti di spicco da monitorare figurano Tobias Lund Andresen, Jordi Meeus, Arnaud De Lie, Biniam Girmay e Laurence Pithie.

La stagione di Milan e il contesto internazionale

L'annata 2026 di Jonathan Milan è iniziata con una vittoria in volata nella prima tappa dell'AlUla Tour, davanti al belga Fretin e all'italiano Moschetti, conquistando così la maglia di leader della classifica generale. Secondo le previsioni di Velora Cycling, Milan è considerato il più potente sprinter del gruppo e, in caso di arrivo in volata, sarebbe il favorito d'obbligo. Tuttavia, Biniam Girmay, apparso in ottima forma, e Jasper Philipsen rimangono avversari di assoluto rilievo.