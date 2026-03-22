Sofia Goggia ha scritto una nuova pagina nella storia dello sci alpino italiano, trionfando nel superG di Kvitfjell e assicurandosi la sua prima Coppa del Mondo di specialità in questa disciplina. La sciatrice bergamasca ha dominato l'ultima gara della stagione, infliggendo distacchi significativi alle avversarie e coronando così un'annata ricca di emozioni e sfide con un successo dal valore doppio.

La prestazione di Goggia è stata impeccabile, in particolare nel tratto Tommy Moe, dove ha trovato una linea perfetta che le ha permesso di mantenere una velocità elevatissima fino al traguardo.

Al termine della gara, la campionessa italiana si è lasciata andare a un pianto liberatorio, abbracciando le sorelle Delago, un gesto che ha rivelato quanto profonda fosse la gioia per questa vittoria dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. "Non è stata una stagione facile", ha ammesso Goggia, che in discesa ha comunque conquistato il bronzo olimpico, mentre nel superG ha trovato la costanza necessaria per eccellere.

Il podio di Kvitfjell e le classifiche

Sul secondo gradino del podio, alle spalle di Goggia, si è piazzata la svizzera Corinne Suter, con un ritardo di 32 centesimi. La tedesca Kira Weidle-Winkelmann ha completato il terzetto, chiudendo al terzo posto a 60 centesimi dalla vetta.

Emma Aicher, quarta, ha mancato il podio per un solo centesimo, un dettaglio che potrebbe rivelarsi influente anche nella classifica generale di Coppa del Mondo, dove Mikaela Shiffrin mantiene la leadership nonostante il ventiduesimo posto ottenuto in questa gara.

La top ten è stata completata da Cornelia Huetter, Ester Ledecka, Ariane Raedler, Elena Curtoni, Kelly Cashman e Laura Gauche. Tra le atlete italiane, si sono distinte anche Laura Pirovano, tredicesima, e Asja Zenere, quindicesima, entrambe a punti, mentre Roberta Melesi ha concluso in ventitreesima posizione. Con questo successo, Goggia chiude la classifica di superG con 549 punti, precedendo Alice Robinson (386 punti) ed Emma Aicher (354 punti).

La stagione di Coppa del Mondo 2026

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ha visto le atlete italiane protagoniste assolute: Laura Pirovano ha conquistato la Coppa del Mondo di discesa libera e Sofia Goggia quella di supergigante, confermando la forza del movimento femminile azzurro. La stagione, iniziata a Sölden e conclusa a Lillehammer, è stata caratterizzata da un calendario intenso e dalla presenza di atlete di altissimo livello come Mikaela Shiffrin, che ha vinto la coppa di slalom speciale e guida la classifica generale.

Il trionfo di Goggia nel superG rappresenta la sua prima coppa di specialità in questa disciplina, aggiungendosi alle quattro Coppe del Mondo di discesa libera già messe in bacheca. Un risultato che testimonia la sua versatilità e la straordinaria capacità di superare le difficoltà, consolidando la sua posizione tra le grandi dello sci mondiale.