La giovane stella del basket italiano, Matilde Villa, playmaker della Nazionale Italiana e della Reyer Venezia, è tornata sul parquet dopo un lungo stop di otto mesi. La ventenne cestista ha superato un complesso percorso di riabilitazione a seguito di un infortunio, e ora si presenta determinata e pronta ad affrontare i prossimi importanti appuntamenti sportivi, sia con il suo club che con la maglia azzurra.

Già distintasi per il suo precoce debutto in Nazionale a soli sedici anni, Villa ha condiviso le proprie sensazioni sul periodo di recupero e le sue aspettative per il futuro.

L'atleta ha evidenziato come questa esperienza l'abbia resa più consapevole della propria forza mentale e dell'ardente desiderio di tornare a essere protagonista. "Ho vissuto mesi difficili," ha dichiarato, "ma ora sono pronta a dare il massimo per la mia squadra e per l'Italia".

Obiettivi tra Eurolega, playoff e Mondiali

Con lo sguardo puntato verso la Final Six di Eurolega e i playoff con la sua Reyer Venezia, Matilde Villa non cela l'entusiasmo per i prossimi impegni. La stagione si preannuncia particolarmente intensa, con la formazione veneziana determinata a confermarsi tra le principali protagoniste del basket femminile italiano ed europeo. La playmaker, inoltre, rivolge già l'attenzione ai Mondiali di Berlino, in programma a settembre, dove ambisce a offrire il proprio contributo alla Nazionale.

La cestista ha inoltre manifestato la propria emozione per la futura opportunità di confrontarsi con le migliori giocatrici americane, evidenziando come tale prospettiva costituisca un ulteriore stimolo per la sua crescita personale e professionale.

Il ritorno in campo e la reazione dei tifosi

Il rientro in campo di Matilde Villa è stato accolto con un vibrante entusiasmo dai tifosi della Reyer Venezia, come chiaramente emerso dalla recente sfida disputata a Brescia. In tale occasione, la formazione veneziana ha conseguito una vittoria importante, e Villa, nei suoi undici minuti di gioco, ha siglato una tripla, regalando un momento di grande gioia ai presenti. Il suo ritorno ha riacceso la speranza per il futuro della pallacanestro femminile italiana, dopo un'assenza iniziata il 25 maggio 2025 a causa di un infortunio al legamento crociato occorso durante un'amichevole con la Nazionale.

Il significativo percorso di resilienza affrontato da Villa ha ricevuto il pieno riconoscimento da parte dell'intero ambiente cestistico, che ora guarda con rinnovata fiducia al suo prezioso contributo per i prossimi appuntamenti. La determinazione e la passione della giovane playmaker si configurano come un luminoso esempio per le nuove generazioni di atlete.