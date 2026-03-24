Il 24 marzo 2026, un nuovo appuntamento di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” presenterà “I campioni al microfono”. Trasmessa su OA Sport TV e altre piattaforme digitali, il giornalista Lorenzo Dallari condurrà un dibattito con ex calciatori.

Il panel di ospiti include Mark Iuliano (ex Juventus), Gigi Apolloni (ex Parma), Cristian Brocchi (ex Milan), e Rolando Bianchi (ex calciatore). Questi protagonisti condivideranno esperienze e aneddoti, offrendo approfondimenti sul calcio.

Il format: sport, turismo e dialogo

“Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” unisce sport e turismo, proponendo incontri in diretta con personalità di spicco.

Il format crea un dialogo stimolante, accessibile su YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn, il portale Fantini Club e OA Sport TV, garantendo ampia visibilità e interazione.

Lorenzo Dallari e il successo del programma

A condurre è Lorenzo Dallari, figura di spicco del giornalismo sportivo italiano. La sua carriera include ruoli come vicedirettore Sky Sport, responsabile editoriale e comunicazione Lega Nazionale Professionisti Serie A, e direttore Radio TV Serie A. Dal 2020, Dallari è il volto di “Fantini Club LIVE”, con oltre cinquecento ospiti in sei stagioni, consolidando il programma come appuntamento di successo.

L'impegno del Fantini Club si estende oltre questo format, promuovendo da anni eventi live su temi vari: sport, turismo, food, comunicazione. Questa vocazione all'approfondimento e al coinvolgimento di figure di spicco lo ha affermato come polo di eccellenza.