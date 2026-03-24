Jannik Sinner ha offerto una prestazione di grande spessore, superando con autorità e determinazione il tennista francese Corentin Moutet. L'incontro, che lo ha visto prevalere con un netto 6-1, 6-4, ha garantito all'azzurro l'accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Miami. La giornata è stata particolarmente positiva per i colori italiani, con un ulteriore successo nel tabellone di doppio, dove la consolidata coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha brillantemente conquistato un posto nei quarti di finale, dimostrando la propria forza e affiatamento.

La solida performance di Sinner nel singolare

Fin dalle prime fasi del match, Sinner ha imposto il proprio ritmo incalzante e una precisione chirurgica, dominando il primo set e chiudendolo con un perentorio 6-1. La sua superiorità è stata evidente, lasciando all'avversario francese ben poche opportunità di replica. Nel secondo parziale, Moutet ha tentato di reagire, cercando di variare il gioco e di trovare soluzioni per arginare l'avanzata dell'italiano. Tuttavia, la determinazione incrollabile e la lucidità tattica di Sinner hanno prevalso, permettendogli di mantenere saldamente il controllo del match fino al 6-4 finale. Questa vittoria lo proietta tra i sedici migliori atleti del torneo, rafforzando la sua posizione di contendente di spicco nella competizione.

Bolelli e Vavassori: un passo avanti nel doppio

Nel contesto del torneo di doppio maschile, l'Italia ha celebrato un altro significativo traguardo. La coppia composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha affrontato e superato con maestria l'ostica formazione sudamericana, composta dall'argentino Tomás Martín Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo. Il punteggio finale di 6-3, 7-6(7/5) è il risultato di una prestazione convincente, che ha evidenziato la loro sinergia impeccabile e la loro capacità di gestire i momenti di maggiore pressione. Grazie a questa vittoria cruciale, Vavassori e Bolelli si sono assicurati l'accesso ai quarti di finale, proseguendo la loro corsa nel prestigioso appuntamento di Miami e confermando il loro valore nel panorama tennistico.