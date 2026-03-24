L'Olimpia Milano si prepara ad affrontare una delle sfide più cruciali della sua intera stagione europea, impegnata in trasferta contro l'AS Monaco nella trentatreesima e penultima giornata dell'Eurolega 2025-2026. La formazione guidata da Poeta si trova di fronte a un vero e proprio "dentro o fuori": è obbligata a conquistare la vittoria per mantenere vive le proprie speranze di accedere ai Play-In. La situazione in classifica è chiara: il Monaco detiene un vantaggio di due successi e, inoltre, ha già prevalso nella gara d'andata al Forum di Assago con un margine di tre punti.

Questo scontro diretto assume un'importanza capitale, probabilmente decisiva per il futuro europeo dell'Olimpia, che non può permettersi alcun passo falso in questa trasferta monegasca. Il ricordo della partita d'andata, in particolare, rappresenta uno dei grandi rimpianti della stagione milanese e pesa ancora sull'ambiente: fu caratterizzata da alcune decisioni arbitrali fortemente contestate che, a detta della squadra, penalizzarono notevolmente la formazione italiana. Per questa sfida di vitale importanza, tuttavia, non saranno presenti due grandi ex della partita: Mike James e Nikola Mirotic, entrambi costretti ai box a causa di infortuni personali.

La ripresa del Monaco dopo la crisi

Il Monaco giunge a questo appuntamento casalingo dopo aver superato un periodo di profonda crisi, sia sportiva che societaria, culminato con l'esonero dell'allora tecnico Vassilis Spanoulis e la successiva promozione di Manuchar Markoishvili alla guida della panchina.

Sotto la gestione del coach georgiano, la squadra monegasca ha saputo ritrovare fiducia ed entusiasmo, inanellando due vittorie fondamentali che hanno rilanciato con forza le ambizioni del club nel prestigioso torneo continentale. La palla a due è prevista per le ore 19.00, in un Principato che si prepara a vivere una serata di grande e intensa pallacanestro.

Il precedente scontro diretto al Forum

Nel match d'andata, disputato lo scorso anno al Forum di Assago, l'AS Monaco si era imposto con il punteggio finale di 82-79 al termine di una partita estremamente combattuta e incerta fino all'ultimo possesso. Gli ex Mike James e Nikola Mirotic erano stati tra i protagonisti assoluti di quella serata: James, in particolare, aveva realizzato 18 punti, mentre Mirotic era stato omaggiato dal pubblico milanese con un video e una maglia celebrativa prima dell'inizio del match.

Nonostante una reazione d'orgoglio e una rimonta nel finale, l'Olimpia non era riuscita a completare l'impresa, anche a causa di errori commessi nei momenti decisivi, come la stoppata su Shavon Shields e la scelta di Lorenzo Brown sull'ultimo possesso. Quella sconfitta aveva rappresentato il secondo ko consecutivo per Milano in Eurolega, complicando ulteriormente il percorso verso la qualificazione ai playoff.