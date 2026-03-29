La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka è stata finalmente fissata per non prima delle ore 22.15 italiane di domenica 29 marzo, dopo una giornata caratterizzata da continui rinvii a causa del maltempo. Le avverse condizioni meteorologiche hanno tenuto col fiato sospeso gli appassionati, ma ora i due tennisti sono pronti a scendere in campo per contendersi il prestigioso titolo.

La lunga attesa: cronaca dei rinvii

La giornata è stata un susseguirsi di annunci e smentite a causa della pioggia incessante. La diretta è iniziata alle 17.34 italiane sotto la pioggia, con l'attesa di un miglioramento per le 19.00.

Alle 18.15, l'intensificarsi del maltempo ha causato ritardi anche per la finale di doppio femminile, che vedeva impegnate Paolini ed Errani. Nonostante una breve tregua alle 18.35, la pioggia è tornata alle 19.30, interrompendo la partita di doppio sul 5-6.

La finale di doppio è poi ripresa sul Grandstand alle 20.20, mentre l'attenzione si spostava sul Campo Centrale per Sinner-Lehecka. Tra le 20.33 e le 20.41, il cielo coperto ha nuovamente portato la pioggia, generando un ulteriore ritardo. Un raggio di sole alle 20.49 ha fatto sperare in un inizio alle 21.15, ma alle 21.00 il maltempo ha ripreso, costringendo Sinner a ingannare l'attesa giocando a pallone con il suo team.

Le comunicazioni si sono susseguite: alle 21.11 l'inizio è stato posticipato alle 21.45.

Si è persino paventata l'ipotesi di un rinvio a lunedì, con la cancellazione del trofeo e l'assegnazione di 650 punti a ciascuno, scenario che avrebbe compromesso la rincorsa di Sinner al numero uno. Alle 21.30 la pioggia è tornata con forza, ma grazie all'intervento degli addetti che hanno asciugato il campo alle 21.38, un nuovo orario è stato fissato alle 21.40: non prima delle 22.15. Con la pioggia cessata e il cielo plumbeo, il campo è stato definitivamente preparato tra le 21.54 e le 21.58, richiedendo la massima concentrazione ai giocatori.

I protagonisti e i loro obiettivi

Il confronto vede opposti il numero due del mondo, l'italiano Jannik Sinner, e il ceco Jiri Lehecka, attuale numero ventidue ATP, destinato a salire almeno alla quattordicesima posizione da lunedì.

Sinner parte con i favori del pronostico, avendo vinto tutti e tre i precedenti incontri senza cedere un set, inclusi match a Indian Wells, Pechino e al Roland Garros 2025. L'azzurro mira al suo settimo titolo Masters 1000 e alla seconda affermazione a Miami, dopo il trionfo del 2024 su Dimitrov. Un successo in questa finale ridurrebbe il suo distacco dal numero uno Carlos Alcaraz a 1.190 punti, rendendo possibile il sorpasso già a Montecarlo.

Dall'altra parte della rete, Lehecka arriva in grande forma, reduce dalla vittoria a Indian Wells. Il ceco è a caccia del prestigioso "Sunshine Double", un'impresa riuscita l'ultima volta a Roger Federer nel 2017 e in precedenza a leggende come Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi e Djokovic.

Il percorso di Sinner nel torneo è stato dominante, con vittorie su Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe e Zverev. Lehecka, invece, ha superato avversari del calibro di Fritz, Kouamè, Quinn, Landaluce e Fils.

Orario e copertura televisiva in Spagna

Per gli spettatori in Spagna, la finale tra Lehecka e Sinner, che si svolge al Hard Rock Stadium di Miami, inizierà non prima delle 21.00 ora spagnola (corrispondenti alle 15.00 locali). L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Movistar+, disponibile al canale 7. Sarà inoltre garantita un'ampia copertura online, con aggiornamenti punto a punto, immagini salienti e le dichiarazioni dei protagonisti al termine del match.