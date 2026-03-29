Senna Agius ha sorpreso tutti ad Austin, conquistando una vittoria inaspettata nella gara sprint della Moto2, terza tappa del Mondiale 2026. La corsa, segnata da un drammatico maxi-incidente al primo giro che ha coinvolto ben sette piloti, è stata interrotta da una bandiera rossa e successivamente ridotta a una sprint di dieci giri. L'australiano del team Intact GP ha saputo gestire la situazione caotica e la ripartenza, imponendosi con determinazione su Celestino Vietti e Izan Guevara, che hanno completato il podio.

Caos in pista e ripartenza decisiva

Il caos in pista si è scatenato già nelle fasi iniziali del Gran Premio degli Stati Uniti, con una caduta multipla alla curva undici che ha reso necessaria l'interruzione della gara. Dopo la sospensione, la direzione corsa ha optato per una ripartenza con un formato ridotto, trasformando la competizione in una vera e propria gara sprint di dieci giri. In questo scenario ad alta tensione, Agius ha dimostrato una notevole freddezza e una capacità di reazione esemplare, riuscendo a prevalere nel duello finale contro un agguerrito Vietti e un solido Guevara, assicurandosi il gradino più alto del podio.

Rimonte spettacolari e nuovo leader mondiale

Tra le prestazioni più notevoli della giornata spicca la straordinaria rimonta di David Alonso.

Il pilota, penalizzato per una pressione irregolare delle gomme in qualifica, era partito dalla diciassettesima posizione in griglia. Nonostante l'handicap, Alonso ha saputo risalire con decisione, tagliando il traguardo in un impressionante quarto posto, limitando i danni e dimostrando un grande potenziale. Anche Manuel Gonzalez ha avuto un ruolo cruciale: con il suo quinto posto, e complici le disavventure di Daniel Holgado, che ha vissuto un weekend da dimenticare, Gonzalez è balzato in testa alla classifica generale del Mondiale, diventando il nuovo leader.

La top ten ha visto anche la presenza dell'italiano Tony Arbolino, che ha concluso la gara in decima posizione. Purtroppo, la carambola iniziale non è stata priva di conseguenze: tra i sette piloti coinvolti nell'incidente, il rookie Angel Piqueras sarebbe l'unico ad aver riportato un infortunio serio, con le prime indiscrezioni che parlano di una frattura del femore. Questo evento ha ulteriormente sottolineato la natura imprevedibile e talvolta brutale delle competizioni motociclistiche.