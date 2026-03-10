La Numia Vero Volley Milano è pronta a scendere in campo giovedì 19 marzo alle ore 18.00 italiane per il ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile. La squadra affronterà il VakifBank Istanbul al Burhan Felek Salonu, in un appuntamento che segue l’andata disputata all’Allianz Cloud e che definirà lo scenario in vista del secondo atto decisivo per la qualificazione alla Final Four.

Dettagli dell’incontro

Il match di ritorno si svolgerà giovedì 19 marzo alle ore 18.00 italiane, nella cornice del Burhan Felek Salonu di Istanbul. L’obiettivo è l’accesso alla semifinale, dove la squadra vincente incrocerà la vincitrice del confronto tra Conegliano e Zeren Spor Ankara.

Formazioni e contesto

Milano, guidata da coach Stefano Lavarini, si presenterà con Paola Egonu in posto d’opposto, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi e la palleggiatrice Francesca Bosio. Il VakifBank Istanbul, allenato da Giovanni Guidetti, risponderà con la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova e le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu.

Modalità di visione

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky (canale da definire). Gli abbonati potranno seguirla in streaming su Sky Go, NOW, DAZN e Euro Volley Tv. OA Sport offrirà una diretta testuale con aggiornamenti costanti.

Percorso delle squadre

La qualificazione di Milano ai quarti di finale è avvenuta dopo il successo negli ottavi contro l’Olympiacos.

Nella fase a gironi, la squadra lombarda ha concluso con quattro vittorie e due sconfitte, totalizzando quattordici punti, a pari merito con l’Eczacibasi Istanbul ma classificandosi seconda nel girone per un minor numero di successi. In campionato, Milano ha terminato la regular season al terzo posto con sessantadue punti, posizionandosi dietro a Conegliano e Scandicci. La squadra ha inoltre già raggiunto le semifinali dei playoff scudetto, grazie a due vittorie per 3-0 contro Vallefoglia.