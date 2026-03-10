Lorenzo Musetti è stato eliminato al suo esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, ma mantiene salda la sua posizione al quinto posto del ranking ATP. Nonostante la sconfitta, l’atleta italiano conferma un piazzamento di rilievo nella classifica mondiale.

La situazione dopo Indian Wells

Musetti ha perso 40 punti nel ranking ATP. Lunedì prossimo scarterà 50 punti, mentre per la semplice partecipazione al torneo ne ha guadagnati solo 10. Il suo punteggio è quindi sceso da 4.405 a 4.365 punti, ma al momento resta saldamente al quinto posto della classifica mondiale.

Il canadese Félix Auger‑Aliassime, attualmente ottavo con 4.000 punti, potrebbe superarlo solo in caso di raggiungimento della finale a Indian Wells. In tale scenario, Auger-Aliassime salirebbe a 4.550 punti, superando Musetti. Se dovesse vincere il torneo, arriverebbe addirittura a 4.900 punti, potendo superare anche Alexander Zverev, che occupa la quarta posizione con 4.605 punti.

Classifica ATP aggiornata

La classifica ATP vede in testa Carlos Alcaraz con 13.250 punti, seguito da Jannik Sinner (10.500) e Novak Djokovic (5.370). Al quarto posto si trova Alexander Zverev (4.605), mentre Lorenzo Musetti è quinto con 4.365 punti. Félix Auger‑Aliassime è ottavo con 4.000 punti.

Il ranking di Musetti

Musetti era testa di serie numero cinque e occupava la quinta posizione nel ranking ATP prima dell’inizio del torneo di Indian Wells. Dopo la sconfitta al secondo turno, i suoi punti sono scesi a 4.365, confermando la sua attuale posizione nella top 5 mondiale. La situazione resta quindi aperta: solo un risultato eccezionale di Auger‑Aliassime potrebbe metterla in discussione, ma al momento Musetti conserva il suo status tra i migliori cinque tennisti al mondo.