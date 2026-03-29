La Numia Vero Volley Milano ha compiuto un passo significativo verso la finale di Serie A1 di volley femminile, imponendosi nel terzo set contro la Savino Del Bene Scandicci con un punteggio di 25-21. Questa vittoria ha permesso alla formazione milanese di portarsi in vantaggio nella serie, posizionandosi a un solo set dalla qualificazione. L'incontro, disputato di fronte al pubblico di casa, si è rivelato particolarmente combattuto e ricco di momenti salienti, evidenziando la determinazione di entrambe le squadre.

Il terzo parziale ha preso il via con un equilibrio iniziale, dove le formazioni si sono risposte punto su punto, mantenendo alta la tensione.

Momenti chiave hanno visto Egonu tentare un colpo a due mani che è finito lungo, mentre un'alzata bassa di Bosio per Danesi ha portato a un primo tempo fuori. Tuttavia, dopo una serie di scambi intensi e prolungati, la squadra di Milano ha saputo trovare lo slancio decisivo. Una diagonale tagliata di Egonu ha sigillato il parziale, consegnando il vantaggio ai padroni di casa. Fondamentali sono stati anche i contributi di Lanier, protagonista con diverse diagonali vincenti che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, e di Franklin, autrice di un ace cruciale nelle fasi finali del set, consolidando il divario.

I momenti chiave del terzo set

Durante lo svolgimento del set, la formazione milanese ha dimostrato una notevole capacità di gestione dei momenti più delicati.

La chiamata di un time-out da parte di Gaspari sul punteggio di 20-17, così come la decisione di ricorrere al challenge per verificare un possibile tocco del muro di Nwakalor – un'azione che ha poi confermato la determinazione della squadra di casa – sono stati episodi emblematici. Dall'altra parte, Scandicci ha cercato con insistenza di rientrare in partita, affidandosi agli attacchi potenti di Akimova e Antropova. Nonostante gli sforzi, la solida difesa e l'efficace muro di Milano hanno fatto la differenza, rivelandosi decisivi nei frangenti cruciali del set. Il parziale si è concluso con l'ennesima diagonale vincente di Egonu, che ha permesso a Milano di consolidare il proprio vantaggio nella serie e di avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo della finale.

Il contesto della Serie A1 femminile

La sfida tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si inserisce nell'ultima giornata della Regular Season della Serie A1 Tigotà 2025-26, un momento cruciale per la definizione delle posizioni in classifica. Tutte le gare di questa fase finale sono disponibili in diretta streaming sulla piattaforma VBTV, garantendo una copertura completa per gli appassionati. In particolare, l'incontro tra Milano e Scandicci ha goduto di una visibilità aggiuntiva, essendo stato trasmesso anche su RaiPlay. La programmazione ufficiale aveva fissato l'appuntamento per sabato 21 febbraio alle ore 20.30, sottolineando l'importanza mediatica di una partita che avrebbe potuto determinare l'accesso alla fase finale del campionato.

Con questa importante vittoria nel terzo set, la squadra di Milano si trova ora in una posizione privilegiata, con la concreta possibilità di chiudere la serie senza dover affrontare una decisiva 'bella'. La Savino Del Bene Scandicci, d'altro canto, dovrà ora profondere il massimo impegno nei prossimi parziali per mantenere vive le proprie speranze di raggiungere la finale.