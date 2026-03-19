La Milano-Sanremo 2026, la prima Classica Monumento della stagione, si disputerà sabato 21 marzo. La Classicissima di Primavera partirà da Pavia, non da Milano. Con 298 chilometri, si conferma la corsa ciclistica più lunga del calendario internazionale, con arrivo in via Roma a Sanremo. Il tracciato attraverserà tre Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria) e cinque Province (Pavia, Alessandria, Genova, Savona, Imperia).

Dettagli del percorso e salite

La partenza da Pavia verso la Certosa, per poi immettersi nel percorso tradizionale. Nel Pavese: Zeccone, Certosa di Pavia, San Martino Siccomario, Zinasco Nuovo, Sannazzaro de’ Burgondi, Casei Gerola, Voghera e Rivanazzano Terme, confluendo a Tortona.

Dopo il Passo del Turchino, che segna la metà corsa, la competizione proseguirà lungo la costa ligure. I ciclisti affronteranno i tre Capi (Mele, Cervo, Berta) dove il ritmo aumenterà. Seguirà la salita della Cipressa, a circa 22 chilometri dal traguardo. Il momento decisivo sarà l'ascesa al Poggio di Sanremo, dalla cui vetta mancheranno circa 5,8 chilometri all'arrivo in via Roma.

Tutti i comuni attraversati

La provincia di Pavia: Pavia, Zeccone, Certosa di Pavia, San Martino Siccomario, Zinasco Nuovo, Sannazzaro de’ Burgondi, Casei Gerola, Voghera e Rivanazzano Terme. La provincia di Alessandria: Viguzzolo, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Silvano d’Orba e Ovada.

La provincia di Genova: Rossiglione, Campo Ligure, Masone, il Passo del Turchino, Mele, Voltri, Arenzano e Cogoleto. La provincia di Savona: Varazze, Celle Ligure, Albisola Marina, Savona, Zinola, Vado Ligure, Spotorno, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Capo Mele e Andora. La provincia di Imperia: Capo Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Capo Berta, Imperia, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Aregai, Arma di Taggia, Poggio di Sanremo e Sanremo.