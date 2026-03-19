Il ciclismo internazionale è pronto ad accogliere nuovamente una delle sue gare a tappe più storiche: il Giro del Messico, conosciuto anche come Vuelta a México, si avvicina a un atteso ritorno nel calendario agonistico, con l'obiettivo di ripartire già all'inizio di gennaio 2027. Questa notizia giunge in un periodo di grande fermento per il movimento ciclistico messicano, che vede nel giovane talento Isaac Del Toro uno dei suoi principali promotori. Del Toro ha già dimostrato il suo valore quest'anno, conquistando vittorie prestigiose come l'UAE Tour e la Tirreno-Adriatico.

La presenza di Isaac Del Toro, considerato una delle stelle emergenti nel panorama mondiale delle due ruote, potrebbe rivelarsi cruciale per convincere l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e gli enti organizzatori a velocizzare il processo di reinserimento della corsa nel calendario internazionale. Si sta inoltre valutando l'opportunità di estendere l'evento oltre i confini nazionali, con la possibilità di includere una tappa negli Stati Uniti, rafforzando così i legami sportivi tra i due Paesi.

Un ambizioso progetto per il futuro del ciclismo messicano

La nuova Federación Mexicana de Ciclismo, sotto la guida di Bernardo de la Garza, ha già avviato i colloqui necessari per ottenere il via libera definitivo dall'UCI.

La proposta ufficiale per il rilancio della Vuelta a México è prevista per la metà del 2026, con l'intenzione di assicurare la partecipazione di atleti di primo piano, tra cui spicca naturalmente Isaac Del Toro Romero. L'evento, concepito per una durata di una settimana, ambisce a diventare un appuntamento fisso e di rilievo per il ciclismo internazionale, offrendo nuove e significative opportunità sia ai ciclisti locali sia a quelli provenienti da ogni parte del mondo.

Tra le località candidate a ospitare le tappe della gara, lo stato di Guanajuato emerge come una scelta prioritaria. Questa regione ha già dimostrato in passato la sua capacità organizzativa e la sua profonda passione per il ciclismo, ospitando arrivi spettacolari, in particolare nei pressi del Teatro del Bicentenario.

La selezione di Guanajuato riflette la volontà di valorizzare territori che hanno già contribuito al successo delle edizioni precedenti della corsa.

La storia di una corsa tra interruzioni e rinascite

Il Giro del Messico vanta una lunga e complessa tradizione, con la sua prima edizione che risale addirittura al 1948. Nel corso della sua storia, la corsa ha attraversato diverse fasi, caratterizzate da interruzioni e successivi rilanci. Dopo la cancellazione del 1999, la gara fece un'unica apparizione nel 2003, assumendo il nome di Vuelta a las Américas. Successivamente, fu rilanciata con successo tra il 2008 e il 2016. Durante questo periodo, lo stato di Guanajuato ebbe l'onore di ospitare alcune tappe nel 2014 e nel 2016.

Tuttavia, dal 2016, la corsa non è più stata disputata, lasciando un vuoto nel calendario ciclistico nazionale.

Il potenziale ritorno della Vuelta a México non rappresenterebbe solo un'occasione per rilanciare e dare nuovo slancio al ciclismo nel Paese, ma anche un'importante opportunità per scoprire e valorizzare nuovi talenti emergenti a livello locale. Isaac Del Toro, con la sua ascesa, potrebbe diventare il simbolo e il testimonial di questa rinascita, contribuendo in modo significativo a rafforzare il movimento ciclistico nazionale e a proiettarlo con rinnovato vigore sulla scena internazionale.