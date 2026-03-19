Si è concluso il primo round dell’Hainan Classic, torneo che inaugura l’Asian Swing del DP World Tour nel 2026. La competizione mette in palio un montepremi di 2,55 milioni di dollari e 3.500 punti FedEx Cup. Dopo le prime 18 buche, lo statunitense Jordan Gumberg ha conquistato la testa della classifica.

Il trentenne Gumberg, già vincitore dell’SDC Championship nel 2024, ha chiuso il suo giro con un impressionante score di −8, frutto di nove birdie e un solo bogey. Questo risultato gli ha permesso di staccare di un colpo lo spagnolo Jorge Campillo, che si è fermato a −7.

Al terzo posto, con un punteggio di −6, si è formato un gruppetto eterogeneo composto dal cinese Wenyi Ding, dai sudafricani Thriston Lawrence e Dylan Frittelli, dal canadese Aaron Cockerill e dall’australiano Jason Scrivener. La top ten vede anche il coreano Taheoon Ok e il francese Martin Couvra in T8 con −5. In T10, sempre a −5, si trovano dieci giocatori, tra cui spiccano i nomi dello scozzese Calum Hill, l’olandese Joost Luiten, il finlandese Oliver Lindell e l’emiratino Adrian Otaegui.

Tra i tre golfisti italiani in gara in Cina, Gregorio De Leo ha mostrato la migliore performance, posizionandosi al 20° posto con un punteggio di −3, ottenuto grazie a quattro birdie e un solo bogey. Stefano Mazzoli ha chiuso in T38 con −2, a pari merito con Ivan Cantero, Andy Sullivan ed Eugenio Chacarra.

Meno brillante la giornata di Francesco Molinari, che non ha trovato il ritmo desiderato e ha terminato il giro con 73 colpi (+1), relegandolo in T78.

Il percorso di gara

L’Hainan Classic si disputa su due percorsi distinti: il Vintage Course e il Blackstone Course. Questi vengono alternati quotidianamente tra tutti i partecipanti, che giocano anche in compagnia di un amatore. I due giri conclusivi del torneo si svolgeranno interamente sul Blackstone Course, promettendo sfide tecniche e strategiche decisive per la classifica finale.