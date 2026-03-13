Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio della Cina, disputata sul circuito di Shanghai. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto i rivali in una gara che ha visto Oscar Piastri, giovane talento della McLaren, ottenere la pole position nella sessione di qualifica dedicata alla Sprint.

Piastri, al termine delle qualifiche, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l'importanza di questa pole position, la prima della sua carriera in Formula 1. Il pilota australiano ha dichiarato di aver trovato un buon feeling con la vettura, soprattutto nella fase decisiva della qualifica, nonostante le difficoltà incontrate nelle fasi iniziali.

La Sprint Race e le prestazioni dei team

La Sprint Race ha confermato la competitività della Mercedes, con Hamilton che ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della sua monoposto. La McLaren, grazie alla prestazione di Piastri, si è confermata tra i team protagonisti del weekend cinese, mostrando segnali di crescita e competitività.

Il risultato della Sprint Race e delle qualifiche rappresenta un importante banco di prova per le scuderie, in vista delle prossime gare del campionato mondiale di Formula 1. Ferrari e Red Bull restano in agguato, pronte a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Le dichiarazioni di Oscar Piastri

Oscar Piastri ha commentato così la sua pole position: "Sono davvero felice di questa pole position.

Non solo perché è la prima della mia carriera ma, soprattutto, arriva tanta incertezza. Tra Q1 e Q2, infatti, non mi sentivo veloce, poi nella Q3 la macchina ha preso vita, ed io di conseguenza. Il circuito mi piace, è molto divertente. L'asfalto poi ha tantissimo grip e per noi è davvero una sensazione magnifica. Quando perdi quella aderenza, però, arrivano tanti errori e spaventi. Ad ogni modo sono carico e felice".

La stagione di Formula 1 prosegue con grande equilibrio tra i principali team, rendendo ogni appuntamento fondamentale per la classifica iridata.