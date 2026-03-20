A Torun, in Polonia, l'atmosfera è elettrica per l'Italia dell'atletica, in attesa di una serata cruciale ai Mondiali Indoor di atletica leggera. La finale del salto triplo maschile vedrà protagonisti due atleti azzurri di punta: Andy Diaz e Andrea Dallavalle. Entrambi rappresentano le principali speranze di medaglia per il tricolore, promettendo spettacolo e grande agonismo in questa specialità.

I protagonisti azzurri

Andy Diaz Hernandez, campione del mondo indoor in carica, si presenta a Torun con credenziali di altissimo livello. Detentore del record italiano, stabilito con l'eccezionale misura di 17,80 metri, è uno dei favoriti indiscussi per il podio iridato, forte della sua esperienza e capacità di eccellere nelle competizioni importanti.

Al suo fianco, Andrea Dallavalle completa il duo azzurro. L'atleta ha dimostrato una costante crescita internazionale, culminata con la conquista di un brillante argento ai Mondiali di Tokyo. Questo risultato lo ha proiettato tra i migliori triplisti a livello globale, confermando la sua abilità di competere ai massimi livelli e la determinazione di puntare a un'altra medaglia.

La sfida per il podio

La finale del salto triplo maschile è indubbiamente uno dei momenti clou della rassegna iridata indoor. L'Italia punta con decisione su Diaz e Dallavalle, entrambi in ottima forma e con chiare ambizioni di medaglia. La concorrenza si preannuncia agguerrita, con atleti di caratura internazionale pronti a dare il massimo.

La presenza di due azzurri di tale calibro mondiale in una finale così prestigiosa è un segnale forte per l'atletica italiana, aumentando le possibilità di successo e accendendo le speranze del pubblico tricolore. La gara di questa sera sarà un banco di prova fondamentale per il movimento del salto triplo italiano.