Il Gran Premio del Brasile di Moto3 si accende, promettendo un fine settimana ricco di sorprese e un'attesa palpabile sul circuito di Goiânia. L'evento, in programma dal 20 al 22 marzo 2026, seguirà il tradizionale svolgimento con prove libere, qualifiche e la gara, culminando in un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due ruote.

Il programma completo del weekend a Goiânia

Il calendario ufficiale del Moto3 2026 definisce con precisione ogni momento del fine settimana brasiliano. Le attività prenderanno il via venerdì 20 marzo con le prime due sessioni di prove libere.

La FP1 è fissata per le ore 13:00 italiane, seguita dalla FP2 alle ore 17:15. Queste sessioni saranno cruciali per i piloti per familiarizzare con il tracciato e mettere a punto le moto.

La giornata di sabato 21 marzo sarà dedicata all'intensificazione dell'azione in pista. I piloti scenderanno nuovamente per la terza sessione di prove libere (FP3) alle ore 12:40 italiane, un'ultima opportunità per affinare le strategie prima delle decisive qualifiche. Le sessioni di qualifica, che determineranno la griglia di partenza, inizieranno alle ore 16:45 italiane, promettendo i primi duelli e l'emergere dei favoriti.

Il culmine del fine settimana sarà domenica 22 marzo, con la tanto attesa gara di Moto3.

L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 italiane, quando i semafori si spegneranno e i piloti si lanceranno in una sfida all'ultimo respiro sul circuito di Goiânia. L'emozione e lo spettacolo sono garantiti, con la diretta che terrà incollati gli spettatori, pronti a vivere ogni curva e sorpasso di questa tappa brasiliana del campionato.