Il Motomondiale 2026 si prepara per il terzo appuntamento stagionale: il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin. La giornata di domenica 29 marzo promette grande spettacolo, specialmente dopo le intense dinamiche della Sprint del sabato, che ha visto diversi protagonisti chiamati a una reazione decisiva.

La copertura televisiva sarà completa. Tutte le sessioni della domenica saranno in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Il programma in diretta (orari italiani) prevede il warm-up della MotoGP alle 17.40. Le gare seguiranno con la Moto3 alle 19.00, la Moto2 alle 20.15 e la MotoGP alle 22.00.

Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 trasmetterà la differita delle gare. Gli appuntamenti su TV8 (orari italiani) sono: Moto3 alle 20.00, Moto2 alle 21.15 e MotoGP alle 23.00. Il warm-up della MotoGP non sarà disponibile in chiaro.

Orari e copertura televisiva

Lo streaming sarà disponibile per gli abbonati Sky tramite Sky Go e NOW, che offriranno la diretta. Su TV8.it sarà possibile seguire la differita gratuita delle tre gare principali. Una copertura testuale live garantirà aggiornamenti in tempo reale per tutti gli appassionati.

Ecco il riepilogo degli orari (italiani) per domenica 29 marzo:

Ore 17.40: MotoGP , Warm-up – Diretta Sky Sport

, Warm-up – Diretta Sky Sport Ore 19.00: Moto3 , Gara – Diretta Sky Sport

, Gara – Diretta Sky Sport Ore 20.15: Moto2 , Gara – Diretta Sky Sport

, Gara – Diretta Sky Sport Ore 22.00: MotoGP, Gara – Diretta Sky Sport

Per la differita su TV8:

Ore 20.00: Moto3 , Gara – Differita TV8

, Gara – Differita TV8 Ore 21.15: Moto2 , Gara – Differita TV8

, Gara – Differita TV8 Ore 23.00: MotoGP, Gara – Differita TV8

Protagonisti e risultati delle prove

Il Circuito delle Americhe ha già fornito indicazioni importanti dalle prove libere del sabato.

In MotoGP, Jorge Martín ha brillato con la sua Aprilia, segnando il miglior tempo, seguito a soli 0.061 secondi da Marc Márquez. Il campione in carica, Pecco Bagnaia, ha chiuso terzo, evidenziando la competitività della sua Ducati Lenovo.

Nella Moto2, Tony Arbolino ha dominato la seconda sessione, precedendo Senna Agius e Alonso López. Per la Moto3, il più veloce è stato Álvaro Carpe, seguito da Valentín Perrone e Joel Esteban.

Il Gran Premio degli Stati Uniti è una tappa cruciale. Attualmente, Marco Bezzecchi guida il campionato, forte dei successi nelle prime due gare. Tra i piloti più attesi ci sono Jorge Martín, in grande forma, e Marc Márquez, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale.