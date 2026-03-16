Per Lorenzo Musetti, la priorità assoluta in questo momento della stagione è il pieno recupero fisico, con l'obiettivo primario di presentarsi nella migliore condizione possibile per la stagione sulla terra rossa. Questo periodo dell'anno è infatti considerato cruciale per il tennista toscano, data la sua affinità con questa superficie. Il prossimo appuntamento al torneo ATP di Miami, il secondo Masters 1000 stagionale, assume dunque un ruolo strategico, fungendo da banco di prova agonistico di alto livello. Dopo un avvio di 2025 promettente, caratterizzato dalla finale raggiunta ad Hong Kong e da un'ottima performance all'Australian Open, Musetti ha dovuto fare i conti con un infortunio che ha inevitabilmente compromesso la sua preparazione e il suo slancio iniziale.

L'infortunio in Australia e le sue immediate conseguenze

Il momento più delicato si è manifestato durante i quarti di finale dell'Australian Open. In quell'occasione, Lorenzo Musetti era in vantaggio di due set contro un avversario del calibro di Novak Djokovic, quando un problema muscolare lo ha costretto a un doloroso ritiro. Questo stop inaspettato ha avuto ripercussioni significative sul calendario del tennista, imponendogli la rinuncia alla successiva tournée sudamericana e al prestigioso torneo di Acapulco. Al suo rientro in campo, avvenuto in occasione del Masters 1000 di Indian Wells, il tennista italiano ha mostrato evidenti segnali di una condizione fisica ancora lontana dall'ottimale, cedendo in due set contro l'ungherese Marton Fucsovics.

Questa delusione ha ulteriormente sottolineato la necessità di concentrarsi sul recupero completo prima di affrontare impegni più gravosi.

Il percorso di riabilitazione e i forfait annunciati

Il percorso di recupero di Musetti è stato scandito da precise decisioni. Già il 1° febbraio, a seguito di approfonditi esami medici, il tennista aveva annunciato tramite i suoi canali social la rinuncia ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, previsti rispettivamente per il 9 e il 16 febbraio. L'obiettivo dichiarato era quello di ottimizzare i tempi per un rientro competitivo in vista dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, programmati a partire dal 4 marzo. Successivamente, il 17 febbraio, è arrivata la conferma del forfait anche per l'ATP 500 di Acapulco, con Musetti stesso che ha spiegato la decisione con la necessità di "continuare la riabilitazione prima di poter tornare in campo".

Queste scelte, seppur difficili, hanno evidenziato la priorità assoluta data alla sua salute e al raggiungimento di una forma fisica impeccabile.

La cruciale stagione sulla terra rossa e gli obiettivi da difendere

Il lavoro in allenamento assume ora un'importanza strategica e fondamentale per il prosieguo dell'annata. La stagione sulla terra battuta rappresenta infatti una fase decisiva, non solo per le prestazioni, ma anche perché porta con sé un cospicuo bagaglio di punti da difendere. Nel corso del 2025, Lorenzo Musetti ha ottenuto risultati di grande rilievo su questa superficie, raggiungendo la finale a Montecarlo e spingendosi fino alle semifinali nei tornei di Roma, Madrid e Parigi. Confermare o, dove possibile, migliorare questi importanti traguardi è la strada maestra per consolidare la sua posizione ai massimi livelli del tennis mondiale e per puntare con maggiore convinzione a obiettivi ancora più ambiziosi. Il ritorno al top della condizione fisica è, in quest'ottica, un requisito indispensabile per affrontare al meglio le sfide che lo attendono sui campi in terra battuta.