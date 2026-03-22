Le tenniste Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko si preparano per un confronto cruciale nel terzo turno del WTA 1000 di Miami. L'incontro, attesissimo, si svolgerà sul campo “Butch Buchholz”. L'azzurra, dopo aver vinto il sorteggio, avrà l'onore di iniziare il match al servizio, in una sfida che si preannuncia estremamente equilibrata e combattuta sin dalle prime battute, data la storia dei loro precedenti.

Quattro precedenti in perfetta parità

Il bilancio degli scontri diretti tra Paolini e Ostapenko è, infatti, in perfetta parità: due vittorie per ciascuna.

Il primo capitolo di questa rivalità risale al lontano 2014, quando a Burnie, in Australia, la tennista toscana si impose con un doppio 6-4. La risposta della lettone non si fece attendere, arrivando nel 2023, anno in cui Ostapenko prevalse in tre set, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1. Il terzo confronto, disputato a Doha nel 2025, vide ancora la lettone dominare, chiudendo l'incontro con un netto doppio 6-2. L'ultimo scontro diretto, avvenuto lo scorso anno a Roma, ha invece sorriso nuovamente a Jasmine Paolini, che si aggiudicò la partita con il risultato finale di 7-5, 6-2. Questi risultati preannunciano un match dall'esito incerto e di grande intensità.

Il contesto del match a Miami

Il terzo turno del WTA 1000 di Miami che vedrà opposte Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko è fissato per le ore 16:00 italiane.

La sede dell'incontro sarà il campo “Butch Buchholz”, uno dei palcoscenici principali del prestigioso torneo. La scelta di Paolini di iniziare al servizio, frutto della vittoria al sorteggio, aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una partita già carica di aspettative, considerata la storia degli scontri diretti che evidenzia una sostanziale parità di forze e un'alta probabilità di un match prolungato.

Il Miami Open 2026: Contesto e Protagoniste

Il Miami Open 2026, giunto alla sua quarantunesima edizione, rappresenta un appuntamento di spicco nel calendario tennistico internazionale. L'evento, classificato come WTA 1000, si svolge dal 17 al 29 marzo sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida.

Come consuetudine per i tornei di questa categoria, tutte le teste di serie hanno beneficiato di un bye al secondo turno, garantendo loro un ingresso privilegiato nella competizione. Jasmine Paolini partecipa come testa di serie numero sette, un ruolo che sottolinea la sua posizione di rilievo nel circuito, mentre Jelena Ostapenko è anch'essa una delle protagoniste del tabellone principale, pronta a contendersi un posto nelle fasi successive del torneo e a dimostrare il suo valore.