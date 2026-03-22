Nel secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026, disputato sul circuito di Almonte in Andalucia, Lucas Coenen si è imposto con autorità nella gara-2, confermando il suo eccellente stato di forma. Il pilota belga della KTM, già protagonista nella Qualifying Race della prima manche, ha saputo interpretare splendidamente il tracciato spagnolo, gestendo la corsa con grande sicurezza e tagliando il traguardo con un netto vantaggio.

Coenen ha prevalso con un margine di 12 secondi e 803 millesimi sull’olandese Jeffrey Herlings (Honda) e di 24 secondi e 976 millesimi sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha), componendo un podio di assoluto prestigio.

Per l'Italia, Andrea Adamo (KTM) ha mostrato un solido passo gara, mantenendosi competitivo ma senza riuscire a raggiungere il podio.

Il pilota siciliano ha concluso in quarta posizione, a 49 secondi e 029 millesimi dal vincitore, un risultato comunque positivo che ne sottolinea la costante presenza nelle posizioni di vertice della classe regina. La top-5 è stata completata dall’olandese Calvin Vlaanderen (Ducati), mentre lo svizzero Jeremy Seewer, anch’egli su Ducati, ha terminato in diciannovesima posizione.

Gli italiani in gara e la classifica generale

Tra gli altri rappresentanti italiani, Alberto Forato (Fantic) ha ottenuto un buon decimo posto, mentre Mattia Guadagnini (KTM) ha chiuso in quindicesima posizione.

Grazie a questa vittoria, Lucas Coenen si è portato in testa alla classifica generale del Mondiale con 102 punti. Lo seguono Jeffrey Herlings, secondo con 94 punti, e il francese Tom Vialle (Honda), che ha concluso settimo in gara-2 e si trova ora terzo con 89 punti. Andrea Adamo occupa la settima posizione nella graduatoria complessiva, con 69 punti.

Il percorso del Mondiale MXGP 2026

La stagione 2026 del Mondiale Motocross ha avuto un inizio spettacolare e ricco di colpi di scena. Nel primo appuntamento, il Gran Premio d'Argentina, Jeffrey Herlings aveva già imposto il suo dominio, conquistando entrambe le manche e la prestigiosa tabella rossa di leader. In quell'occasione, Lucas Coenen aveva mostrato segni della sua futura competitività, chiudendo quarto nella prima manche e sesto nella seconda.

Andrea Adamo, invece, aveva ottenuto un settimo posto nella seconda gara dopo aver accusato un calo fisico nella prima. Il calendario prevede ora una breve pausa, prima che il circus del motocross torni in Europa, dove la lotta per il titolo si preannuncia estremamente serrata tra i principali protagonisti della categoria.