Nella prima delle due gare individuali femminili in programma questo weekend sul trampolino grande di Oslo‑Holmenkollen, Nika Prevc ha ottenuto una vittoria in rimonta, risalendo dal quinto posto di metà gara fino al successo. La ventenne slovena ha firmato il miglior punteggio nella seconda serie, precedendo di soli 2,4 punti la giapponese Nozomi Maruyama, leader dopo il primo salto, e di 4,4 punti l’oro olimpico in carica Anna Odine Strøm.

Un trionfo che conferma il dominio stagionale

Con questo successo, Prevc ha centrato la diciassettesima vittoria della stagione e ha raggiunto quota 39 affermazioni individuali in carriera nel circuito maggiore.

Già vincitrice della terza Sfera di Cristallo consecutiva, la giovane di Kranj si avvicina alla soglia delle venti vittorie in un singolo inverno, con ancora quattro gare da disputare.

Buona prova delle azzurre

Tra le italiane, Annika Sieff ha ottenuto un ottimo quattordicesimo posto, eguagliando il secondo miglior risultato del suo inverno nel circuito maggiore. Dopo essere stata decima al termine della prima serie, ha mantenuto la posizione nella seconda. Anche Martina Zanitzer ha raccolto punti, chiudendo in trentesima posizione.

Il bilancio della tappa norvegese

La vittoria di Prevc a Oslo conferma il suo straordinario stato di forma: con la diciassettesima affermazione stagionale, si consolida come leader incontrastata della Coppa del Mondo femminile 2025‑2026. Inoltre, il risultato di Sieff rappresenta un segnale positivo per l’Italia, con una giovane atleta che continua a migliorarsi e a raccogliere piazzamenti di rilievo nel circuito maggiore.