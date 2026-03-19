La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile entra nella sua fase più calda e decisiva con le Finali di Lillehammer. Questo appuntamento cruciale catalizza l'attenzione sulla classifica di specialità della discesa libera, dove la lotta per il prestigioso trofeo si preannuncia serrata e ricca di emozioni. Le atlete sono pronte a confrontarsi sulle nevi norvegesi, con l'obiettivo di conquistare punti fondamentali per la vittoria finale.

Al centro della scena, la talentuosa Laura Pirovano si conferma leader indiscussa della graduatoria.

Grazie a una serie di prestazioni eccezionali nel corso della stagione, l'azzurra ha accumulato un bottino di 436 punti, ponendosi in una posizione di vantaggio. Alle sue spalle, in una sfida che promette scintille, troviamo la determinata tedesca Emma Aicher, che insegue con 408 punti. Il loro è un duello a distanza che ha infiammato il circuito e che si appresta a raggiungere il suo culmine in queste ultime gare.

La classifica, tuttavia, non si limita a questo avvincente confronto diretto. La leggenda dello sci Lindsey Vonn, pur non più in gara, mantiene una significativa terza posizione con 400 punti, a testimonianza di una stagione che l'ha vista protagonista. Seguono a ruota altre atlete di calibro internazionale che hanno dimostrato grande competitività: la tedesca Kira Weidle-Winkelmann occupa il quarto posto con 351 punti, mentre l'austriaca Cornelia Huetter si posiziona quinta con 344 punti.

Questi numeri evidenziano un equilibrio notevole e una competitività che ha reso ogni gara un momento di spettacolo imperdibile.

La corsa alla Coppa di specialità: un duello avvincente

La lotta per la conquista della Coppa di specialità della discesa libera è più aperta che mai. Laura Pirovano ed Emma Aicher sono le indiscusse protagoniste di questa fase finale, con un distacco minimo che promette emozioni fino all'ultima porta. Ogni discesa sarà fondamentale per accumulare punti preziosi e consolidare la propria posizione in vista del traguardo finale. La tensione è palpabile e l'attesa per le prossime gare è alle stelle, con gli occhi di tutti puntati su chi riuscirà a spuntarla.

Il ruolo cruciale delle azzurre nelle Finali

Il contingente azzurro si presenta a Lillehammer con una squadra agguerrita e determinata. Oltre alla capoclassifica Laura Pirovano, l'Italia può contare su nomi di spicco come Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago. Tutte queste atlete sono animate dalla volontà di concludere la stagione nel migliore dei modi, puntando a prestazioni individuali di alto livello che possano anche contribuire a sostenere la compagna Pirovano nella sua ambiziosa corsa al trofeo. L'obiettivo è quello di portare a casa risultati di prestigio, sia a livello personale che per la squadra, confermando l'eccellenza dello sci alpino italiano sulla scena internazionale e rafforzando la presenza delle azzurre ai vertici del Circo Bianco.